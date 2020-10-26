Місцеві вибори були безпечними та відбулися відповідно до законів України. Поліція зафіксувала низку порушень, однак їхня кількість в масштабах виборів є дуже незначною.

Силові структури України виконали свої завдання під час місцевих виборів. Про це на брифінгу заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, повідомляє 24 канал. Зверніть увагу Порушення на місцевих виборах-2020: деталі Місцеві вибори загалом були безпечними, такими, які дозволять сформувати місцеві органи влади,

– наголосив посадовець. Що сказав Геращенко Зважаючи, що в Україні під час виборів працювали 29 тисяч виборчих дільниць, кількість зафіксованих порушень є досить незначною.

Поліція та структури МВС виконали своє завдання щодо забезпечення безпечних виборів.

Геращенко наголосив, що поліція "не грала" на користь певної політичної сили, а лише працювала задля дотримання порядку на виборчих дільницях. Зауважте Місцеві вибори в Україні відбулися чесно та демократично Що кажуть міжнародні спостерігачі Міжнародні спостерігачі підтвердили, що місцеві вибори були безпечними, а правоохоронці діяли ефективно. Жоден з мерів міст не заявив про порушення власних прав або певну заангажованість з боку поліції.

Підсумки місцевих виборів 25 жовтня / Інфографіка 24 каналу