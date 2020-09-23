Місцеві вибори в Україні заплановані на 25 жовтня. Український уряд запросив місію ОБСЄ для спостереження за їх перебігом. Місія розпочинає свою роботу з 23 вересня.

Вперше в Україні місцеві вибори відбудуться в умовах децентралізації. Про це заявила перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова, повідомляє пресслужба МЗС.

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Що представники МЗС та ОБСЄ обговорювали на зустрічі

Джапарова 22 вересня зустрілась з главою Місії Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ Інгібйорг Гісладоттір.

Заступниця міністра підкреслила, що Україна підтримує "неупереджену, автономну та деполітизовану" діяльність Бюро демократичних інститутів та прав людини. Саме це бюро займається спостереженням за виборами у державах-учасницях ОБСЄ.

Зі слів Джапарової, МЗС України готове сприяти міжнародним спостерігачам під час місцевих виборів.

Дипломатка розповіла, що через реформу децентралізації в Україні спостерігається дуже високий інтерес українців до виборів. Також Джапарова зазначила, що вибори відбудуться в умовах збройної агресії Росії та тимчасової окупації Донбасу й Криму.

Як вплинуть міжнародні спостерігачі на місцеві вибори в Україні

Гісладоттір позитивно відреагувала на те, що Україна запросила міжнародних спостерігачів на місцеві вибори. За її словами, це важливо для розвитку демократії та вдосконалення процесу виборів у державі.

Що таке ОБСЄ? ОБСЄ – це організація з безпеки та співробітництва в Європі. Її заснували ще у 1975 році. Штаб-квартира ОБСЄ розташована у Відні. Зараз членами організації є 57 країн світу. Україна стала учасницею ОБСЄ 30 січня 1992 року. Після збройної агресії Росії у 2014 році місію ОБСЄ направили на Донбас. Там вона збирає інформацію та повідомляє інші держави про ситуацію на тимчасово окупованих українських територіях. Крім того, спостерігачі ОБСЄ часто присутні на виборах країн-учасниць. Там місії організації стежать, аби голосування відбувалося без порушень та з дотриманням чинного законодавства країн

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Коротко про місцеві вибори в Україні у 2020 році

Місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня 2020 року. Їх проведуть в усіх областях України, крім тимчасово окупованих територій Донбасу та Криму.

У період від 15 до 24 вересня партії повинні висунути і подати до окружної комісії документи для реєстрації своїх кандидатів.

Передвиборча кампанія кандидатів стартувала 5 вересня. Агітацію можна проводити до 23 жовтня.



Місцеві вибори в Україні у 2020 році / Інфографіка 24 каналу