Нападение на волонтера УДАРа в Киеве: врачи "вытащили" парня с того света
Состояние агитатора партии УДАР стабилен. 16 октября он наконец пришел в себя и может разговаривать. По словам Виталия Кличко, врачи сделали невозможное.
Агитатор партии УДАР, который стал жертвой нападения и получил восемь ножевых ранений, вышел победителем в битве за свою жизнь. Он был в критическом состоянии, но сейчас ему стало лучше. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко во время брифинга.
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Мэр Киева и глава Удара сказал, что врачи спасли мужчину и сейчас его состояние нормализуется.
Нападение на активиста УДАРа – что известно:
- Нападение произошло в Соломенском районе Киева вечером 14 октября в день защитника Украины.
- Пострадавший раздавал газеты и к нему подошел неизвестный – его поведение было агрессивным.
- Когда Станислав (так зовут волонтера, ветерана АТО) отвернулся, нападавший нанес ему удары ножом.
- По факту преступления было возбуждено уголовное производство по статье об умышленном убийстве. Нападавшего сразу арестовали.
- Нападавшему уже сообщили о подозрении. Его ждет суд и, скорее всего, длительное заключение.
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