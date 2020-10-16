Состояние агитатора партии УДАР стабилен. 16 октября он наконец пришел в себя и может разговаривать. По словам Виталия Кличко, врачи сделали невозможное.

Агитатор партии УДАР, который стал жертвой нападения и получил восемь ножевых ранений, вышел победителем в битве за свою жизнь. Он был в критическом состоянии, но сейчас ему стало лучше. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко во время брифинга.

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Мэр Киева и глава Удара сказал, что врачи спасли мужчину и сейчас его состояние нормализуется.

Нападение на активиста УДАРа – что известно: