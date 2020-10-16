Напад на волонтера УДАРу в Києві: лікарі "витягнули" хлопця з того світу
Стан агітатора партії УДАР стабільний. 16 жовтня він нарешті прийшов до тями й може розмовляти. Зі слів Віталія Кличка, лікарі зробили неможливе.
Агітатор партії УДАР, який став жертвою нападу та отримав вісім ножових поранень, вийшов переможцем у битві за своє життя. Він був у критичному стані, але зараз йому стало краще. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко під час брифінгу.
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Мер Києва та очільник УДАРу сказав, що лікарі врятували чоловіка і зараз його стан нормалізується.
Напад на активіста УДАРу – що відомо:
- Напад стався у Солом’янському районі Києва ввечері 14 жовтня – у день захисника України.
- Постраждалий роздавав газети й до нього підійшов невідомий – його поведінка була агресивною.
- Коли Станіслав (так звати волонтера, ветерана АТО) відвернувся, нападник завдав йому удари ножем.
- За фактом злочину було порушене кримінальне провадження за статтею про навмисне вбивство. Нападника одразу заарештували.
- Нападнику вже повідомили про підозру. На нього чекає суд й, скоріше за все, тривале ув’язнення.
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