Стан агітатора партії УДАР стабільний. 16 жовтня він нарешті прийшов до тями й може розмовляти. Зі слів Віталія Кличка, лікарі зробили неможливе.

Агітатор партії УДАР, який став жертвою нападу та отримав вісім ножових поранень, вийшов переможцем у битві за своє життя. Він був у критичному стані, але зараз йому стало краще. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко під час брифінгу.

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Мер Києва та очільник УДАРу сказав, що лікарі врятували чоловіка і зараз його стан нормалізується.

Напад на активіста УДАРу – що відомо: