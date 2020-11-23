Малоймовірно, що кримінальні провадження через порушення на місцевих виборах змінять результат. Навіть при наявності доказової бази кількість випадків не може бути підставою для визнання голосування на окремих дільницях недійсним.

Таку думку в ефірі 24 каналу висловив аналітик громадянської мережі ОПОРА Олександр Неберикут. Однак він зауважив, що сам факт такого визнання може вплинути на результат у випадку невеликого розриву між кандидатами.

Водночас ці випадки мали вплив на результати волевиявлення, наголосив експерт. За його словами, потрібно розглядати не в цілому випадки по Україні, а окремі територіальні громади.

Наприклад, у Рівному факт відповідних зловживань може мати вплив. Невідомо, чи це може слугувати підставою для визнання голосування недійсним, однак ми змушені констатувати, що ці речі потрібно розслідувати,

– розповів Неберикут.

Процес встановлення переможців

Наразі є 5 днів для встановлення результатів ТВК – формально період менший, ніж раніше, повідомив Олександр Неберикут. Більшість дільничних виборчих комісій, за його інформацією, дуже швидко порахували голоси у межах 1 – 2 годин.

"Об'єктивних причин для затяжного підрахунку чи складання уточнювальних протоколів перерахунку немає. Проте не виключені судові оскарження та конфлікти, які спричинені блокуванням роботи територіально виборчої комісії", – розповів експерт громадянської мережі ОПОРА.

Водночас потрібно констатувати, що факт зловживання адміністративними ресурсами та використання відповідних бюджетних ресурсів мали місце, наголосив аналітик. За його словами, нема формального порушення, адже у відповідному випадку закон недосконалий.

"Необхідно вдосконалювати законодавство, в межах цієї кампанії було не зовсім очевидно, де закінчувався мер, який витрачає бюджетні кошти, і починався кандидат", – сказав він.

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