Порушення не зроблять голосування недійсним, – аналітик про другий тур виборів
Малоймовірно, що кримінальні провадження через порушення на місцевих виборах змінять результат. Навіть при наявності доказової бази кількість випадків не може бути підставою для визнання голосування на окремих дільницях недійсним.
Таку думку в ефірі 24 каналу висловив аналітик громадянської мережі ОПОРА Олександр Неберикут. Однак він зауважив, що сам факт такого визнання може вплинути на результат у випадку невеликого розриву між кандидатами.
Водночас ці випадки мали вплив на результати волевиявлення, наголосив експерт. За його словами, потрібно розглядати не в цілому випадки по Україні, а окремі територіальні громади.
Наприклад, у Рівному факт відповідних зловживань може мати вплив. Невідомо, чи це може слугувати підставою для визнання голосування недійсним, однак ми змушені констатувати, що ці речі потрібно розслідувати,
– розповів Неберикут.
Процес встановлення переможців
Наразі є 5 днів для встановлення результатів ТВК – формально період менший, ніж раніше, повідомив Олександр Неберикут. Більшість дільничних виборчих комісій, за його інформацією, дуже швидко порахували голоси у межах 1 – 2 годин.
"Об'єктивних причин для затяжного підрахунку чи складання уточнювальних протоколів перерахунку немає. Проте не виключені судові оскарження та конфлікти, які спричинені блокуванням роботи територіально виборчої комісії", – розповів експерт громадянської мережі ОПОРА.
Водночас потрібно констатувати, що факт зловживання адміністративними ресурсами та використання відповідних бюджетних ресурсів мали місце, наголосив аналітик. За його словами, нема формального порушення, адже у відповідному випадку закон недосконалий.
"Необхідно вдосконалювати законодавство, в межах цієї кампанії було не зовсім очевидно, де закінчувався мер, який витрачає бюджетні кошти, і починався кандидат", – сказав він.
Місцеві вибори 22 листопада: головне
- 22 листопада голосування відбулося в 11 великих містах України, зокрема в: Дрогобичі, Полтаві, Бердянську, Слов'янську, Дніпрі, Нікополі, Ужгороді, Львові, Черкасах, Миколаєві та Рівному.
- У другий тур вийшли 2 кандидати, які отримали найбільше голосів виборців у першому турі.
- Більше про порушення, перші екзитполи та інші деталі виборів – читайте тут.
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