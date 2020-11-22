В Николаеве наблюдателям на выборах повредили авто: фото
В Николаеве 22 ноября состоялся второй тур выборов мэра города. На участках присутствовали наблюдатели Комитета избирателей Украины. Одним из наблюдателей неизвестные повредили шины автомобиля.
Инцидент произошел возле избирательных участков №840742 и №840743, сообщает Комитет избирателей Украины.
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Автомобиль мобильной группы повредили, пока сами наблюдатели находились на одном из участков. В частности, на автомобиле спустили шины и погнули диски.
Представители вынуждены были самостоятельно ремонтировать свой автомобиль. "Связываем инцидент со своей деятельностью по наблюдению за выборами", – отметили в КИУ.
Наблюдателям на выборах в Николаеве повредили авто / Фото КИУ
Что известно о выборах в Николаеве:
- Здесь 22 ноября состоялся второй тур выборов мэра. В нем соревновались действующий мэр Александр Сенкевич и кандидат от ОПЗЖ Владислав Чайка.
- По результатам экзитполов местного издания "НикВести", победу одерживает Александр Сенкевич – 61,6%. У Владислава Чайки – 38,4%.
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