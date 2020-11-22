В Николаеве 22 ноября состоялся второй тур выборов мэра города. На участках присутствовали наблюдатели Комитета избирателей Украины. Одним из наблюдателей неизвестные повредили шины автомобиля.

Инцидент произошел возле избирательных участков №840742 и №840743, сообщает Комитет избирателей Украины.

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Автомобиль мобильной группы повредили, пока сами наблюдатели находились на одном из участков. В частности, на автомобиле спустили шины и погнули диски.

Представители вынуждены были самостоятельно ремонтировать свой автомобиль. "Связываем инцидент со своей деятельностью по наблюдению за выборами", – отметили в КИУ.



Наблюдателям на выборах в Николаеве повредили авто / Фото КИУ

Что известно о выборах в Николаеве: