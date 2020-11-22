У Миколаєві спостерігачам на виборах пошкодили авто: фото
У Миколаєві 22 листопада відбувся другий тур виборів мера міста. На дільницях були присутні спостерігачі Комітету виборців України. Одним зі спостерігачів невідомі пошкодили шини автомобіля.
Інцидент стався біля виборчих дільниць № 840742 й №840743, повідомляє Комітет виборців України.
До слова Які порушення виявили під час голосування 22 листопада: фото, відео
Автомобіль мобільної групи пошкодили, поки самі спостерігачі перебували на одній з дільниць. Зокрема на автомобілі спустили шини й погнули диски.
Представники змушені були самотужки ремонтувати свій автомобіль. "Пов'язуємо інцидент із своєю діяльністю щодо спостереження за виборами", – наголосили в КВУ.
Спостерігачам на виборах у Миколаєві пошкодили авто / Фото КВУ
Що відомо про вибори в Миколаєві:
- Тут 22 листопада відбувся другий тур виборів Мера. У ньому зустрічалися чинний мер Олександр Сєнкевич і кандидат від ОПЗЖ Владислав Чайка.
- За результатами екзитполів місцевого видання "НикВести", перемогу здобуває Олександр Сєнкевич – 61,6%. У Владислава Чайки – 38,4%.
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