У Миколаєві 22 листопада відбувся другий тур виборів мера міста. На дільницях були присутні спостерігачі Комітету виборців України. Одним зі спостерігачів невідомі пошкодили шини автомобіля.

Інцидент стався біля виборчих дільниць № 840742 й №840743, повідомляє Комітет виборців України. До слова Які порушення виявили під час голосування 22 листопада: фото, відео Автомобіль мобільної групи пошкодили, поки самі спостерігачі перебували на одній з дільниць. Зокрема на автомобілі спустили шини й погнули диски. Представники змушені були самотужки ремонтувати свій автомобіль. "Пов'язуємо інцидент із своєю діяльністю щодо спостереження за виборами", – наголосили в КВУ.

Спостерігачам на виборах у Миколаєві пошкодили авто / Фото КВУ Що відомо про вибори в Миколаєві: Тут 22 листопада відбувся другий тур виборів Мера. У ньому зустрічалися чинний мер Олександр Сєнкевич і кандидат від ОПЗЖ Владислав Чайка.

За результатами екзитполів місцевого видання "НикВести", перемогу здобуває Олександр Сєнкевич – 61,6%. У Владислава Чайки – 38,4%.