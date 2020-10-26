Из-за массовых ошибок в бюллетенях на одном из округов Ужгорода могут отменить результаты местных выборов. Речь идет о голосовании за кандидатов в местный совет в округе №2.

В Ужгороде обнаружили ошибку в списке кандидатов от партии "Европейская солидарность", поэтому избиратели не смогли проголосовать как минимум за четырех кандидатов. Об этом заявил координатор наблюдения общественной сети ОПОРА Ярослав Гулан, сообщает "Укринформ".

Важно Какие регионы активнее всего голосовали на местных выборах

По словам Гулана, это может быть основанием для переназначения голосования на этом округе. Однако определить это должен суд или ЦИК.

Больше об ошибке в бюллетене

Кандидат от "Европейской солидарности" Иван Темников обнаружил, что под номером 4 в строке бюллетеня были указаны фамилии двух кандидатов: Владимира Цмура и Ивана Темникова. Последний имел пятый номер в списке кандидатов, а ошибку в бюллетене обнаружил утром, 25 октября.

Депутат обратился в ТИК за разъяснением относительно этой ошибки и написал жалобу. Он намерен подавать иск в суд по этому поводу.

Гулан добавил, что ситуация очень неоднозначная и может действительно стать основанием для обращения в суд. Ведь избиратели, по сути, не смогли проголосовать за кандидатов от партии "Европейская солидарность" в округе №2.

Что известно о местных выборах? В Украине 25 октября в 08:00 открылись избирательные участки. Украинцы выбирали депутатов сельских, поселковых и городских советов, а также сельских, поселковых и городских глав. Волеизъявление завершилось в 20:00 на всех участках Украины. До 29 октября члены комиссии должны подсчитать голоса, а установить результаты не позднее 29 октября. В Украине 25 октября в 08:00 открылись избирательные участки. Украинцы выбирали депутатов сельских, поселковых и городских советов, а также сельских, поселковых и городских глав. Волеизъявление завершилось в 20:00 на всех участках Украины. До 29 октября члены комиссии должны подсчитать голоса, а установить результаты не позднее 29 октября.

Больше о нарушениях на местных выборах-2020 – читайте в материале.