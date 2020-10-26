Через масові помилки у бюлетенях на одному з округів Ужгорода можуть скасувати результатів місцевих виборів. Мовиться про голосування за кандидатів у місцеву раду в окрузі №2.

В Ужгороді виявили ​помилку у списку кандидатів від партії "Європейська солідарність", тому виборці не змогли проголосувати щонайменше за чотирьох кандидатів. Про це заявив координатор спостереження громадської мережі ОПОРА Ярослав Гулан, повідомляє "Укрінформ".

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За словами Гулана, це може бути підставою для перепризначення голосування на цьому окрузі. Однак визначити це має суд або ЦВК.

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Кандидат від "Європейської солідарності" Іван Темніков виявив, що під номером 4 в рядку бюлетеня було вказано прізвища двох кандидатів: Володимира Цмура та Івана Темнікова. Останній мав п'ятий номер у списку кандидатів, а помилку в бюлетені виявив вранці, 25 жовтня.

Депутат звернувся до ТВК за роз'ясненням стосовно цієї помилки та написав скаргу. Він має намір подавати позов до суду з цього приводу.

Гулан додав, що ситуація дуже неоднозначна і може дійсно стати підставою для звернення до суду. Адже виборці, по суті, не змогли проголосувати за кандидатів від партії "Європейська солідарність" в окрузі №2".

Що відомо про місцеві вибори? В Україні 25 жовтня о 8:00 відкрилися виборчі дільниці. Українці обирали депутатів сільських, селищних і міських рад, а також сільських, селищних і міських голів. Волевиявлення завершилося о 20:00 на усіх дільницях України. До 29 жовтня члени комісії повинні підрахувати голоси, а встановити результати не пізніше за 29 жовтня. В Україні 25 жовтня о 8:00 відкрилися виборчі дільниці. Українці обирали депутатів сільських, селищних і міських рад, а також сільських, селищних і міських голів. Волевиявлення завершилося о 20:00 на усіх дільницях України. До 29 жовтня члени комісії повинні підрахувати голоси, а встановити результати не пізніше за 29 жовтня.

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