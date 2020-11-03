Кандидат в мэры Киева Сергей Притула заявил, что все избирательные штабы допустили ошибки, когда конкурировали между собой. Однако им стоило приложить усилия, чтобы ограничить присутствие пророссийских сил на местном уровне.

Притула о Попова

По результатам экзитполов, на местных выборах Притулу обошел кандидат от ОПЗЖ Александр Попов. Шоумен не ожидал, что пророссийский кандидат наберет так много голосов. Об этом Притула рассказал в интервью "Украинской правде".

Интересно Ермак делал интересные предложения, которые бы могли совместить меня с Зекомандой, – Притула

Несмотря на то, что мы все находились в конкурентной среде – наш штаб конкурировал со штабом "слуг", "слуги" с "ЕС" и так далее, все понимали, что нужно ограничить присутствие пророссийских сил даже на уровне местной власти,

– сказал политик.

По словам Притулы, он удивился, когда Попов набрал 8,6% голосов избирателей: "Мы все дружно прохлопали Попова. Этого никто не ожидал".

На такую поддержку кандидата от ОПЗЖ, по мнению шоумена, повлияли "сеточки". Ведь его предвыборная кампания была виртуальной – Попов не ездил на встречи с избирателями.

В то же время собственное поражение на местных выборах Притула воспринял "с нескрываемым удивлением".

Главное о Сергее Притуле

В 2019 году шоумен выдвигался в Верховную Раду 9 созыва от партии "Голос", но не прошел.

В 2020 году Притула был кандидатом на пост мэра Киева. Однако, по данным экзитполов, он набрал лишь 8,3% голосов избирателей.

Политика обошли действующий мэр Киева Виталий Кличко и кандидат от ОПЗЖ Александр Попов.

После проигрыша на выборах Притула не планирует возвращаться в "Варьяты-шоу".

Шоумен рассказал, что ему предлагали 2,5 миллиона долларов на избирательную кампанию. Однако Притула отказался от такого предложения.

Главное о выборах мэра Киева / Инфографика 24 канала