Кандидат у мери Києва Сергій Притула заявив, що усі виборчі штаби допустилися помилки, коли конкурували між собою. Натомість їм варто було докласти зусилля, аби обмежити присутність проросійських сил на місцевому рівні.

Притула про Попова

За результатами екзитполів, на місцевих виборах Притулу обійшов кандидат від ОПЗЖ Олександр Попов. Шоумен не очікував, що проросійський кандидат набере так багато голосів. Про це Притула розповів у інтерв'ю "Українській правді".

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Попри те, що ми всі перебували в конкурентному середовищі – наш штаб конкурував зі штабом "слуг", "слуги" з "ЄС" і так далі, всі розуміли, що потрібно обмежити присутність проросійських сил навіть на рівні місцевої влади,

– сказав політик.

За словами Притули, він здивувався, коли Попов набрав 8,6% голосів виборців: "Ми всі дружно прохлопали Попова. Цього ніхто не очікував".

На таку підтримку кандидата від ОПЗЖ, на думку шоумена, вплинули "сіточки". Адже його передвиборча кампанія була віртуальною – Попов не їздив на зустрічі з виборцями.

Водночас власну поразку на місцевих виборах Притула сприйняв "з неприхованим здивуванням".

Сергій Притула у політиці: що відомо

У 2019 році шоумен висувався до Верховної Ради 9 скликання від партії "Голос", але не пройшов.

У 2020 році Притула був кандидатом на посаду мера Києва. Однак, за даними екзитполів, він набрав лише 8,3% голосів виборців.

Політика обійшли чинний мер Києва Віталій Кличко та кандидат від ОПЗЖ Олександр Попов.

Після програшу на виборах Притула не планує повертатися у "Вар'яти-шоу".

Шоумен розповів, що йому пропонували 2,5 мільйона доларів на виборчу кампанію. Однак Притула відмовився від такої пропозиції.



Головне про вибори мера Києва / Інфографіка 24 каналу