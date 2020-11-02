Сергей Притула рассказал, что ему предлагали проплатить избирательную кампанию просто так. В частности, кандидат в главы Киевского городского совета отказался от предложения на 2,5 миллиона долларов.

На проведение предвыборной кампании Притуле давали деньги разные люди. На сайте кандидата даже была создана функция для пожертвования средств. Об этом Притула рассказал в интервью "Украинской правде".

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По словам кандидата, деньги ему предлагали украинцы из списка Forbes.

Самым вкусным было предложение проплатить кампанию в размере 2,5 миллиона долларов, которые предлагались кэшом и "без обязов, ниче не надо нам. Вот просто на",

– рассказал Притула.

Предложений финансирования кампании у Притулы было немало. Однако, по словам кандидата, среди них не было таких спонсоров, от которых он бы мог позволить себе взять средства.

Сколько стоила избирательная кампания Притулы

До официального начала избирательной кампании Притула из семейного бюджета потратил 30 тысяч долларов. Он отдал их для своего штаба, когда тот находился в затруднительной финансовой ситуации.

В то же время кандидат не называет сколько в целом стоила его кампания, якобы он ждет отчета.

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Это, должно быть, какие-то очень большие деньги. Но не такие большие, которые позволяли себе наши конкуренты на этих выборах. Надо дождаться отчета, который партия подаст в НАПК, и там увидим. Самому интересно,

– сказал Притула.

Кроме того, кандидат отметил, что деньги ему не давали ни Виталий Хомутынник, ни Пинчук, ни Фридман.

Обратите внимание! Сергей Притула был кандидатом на местных выборах 2020 в мэры Киева от партии "Голос". Однако, по данным экзитполов, его обошли действующий глава столицы Виталий Кличко и кандидат от ОПЗЖ Александр Попов. За Притулу проголосовали 8,3% избирателей. В то же время кандидат заявлял, что независимо от результатов выборов он и дальше будет заниматься политикой.