Наибольшее количество мэров областных центров по итогам местных выборов-2020 делегировала партия "Пропозиція". Быстро сделанный проект "выстрелил" и позволил сохранить работу городским главам Днепра, Житомира, Николаева и Кропивницкого, а также утереть нос кое-кому из недоброжелателей.

Одним из триумфаторов местных выборов-2020 стала партия "Пропозиція", которая презентовала себя как партия без идеологии и лидеров, но самые большие победы одержала именно благодаря харизме отдельных своих членов. О других парадоксах партийного строительства в современной Украине читайте в материале сайта 24 канала.

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Создание и сон

Партия "Пропозиція" родилась в конце 2014 года в Киеве под названием "Новая европейская Украина". Большую часть своего существования она находилась в летаргическом сне и ждала подходящего момента для активации.

Случай настал весной 2020 года, когда мэр Днепра Борис Филатов и его собрат Геннадий Корбан предметно начали беспокоиться вопросом переизбрания. Для этого было приобретено партию-"порожняк", а для ее наполнения содержанием привлечено известного политтехнолога Сергея Гайдая, который когда-то придумал "Гражданский актив Киева" и помог на коленке сделанному "Народному фронту" победить на выборах-2014. Также Гайдай приложил руку к созданию предварительного проекта Корбана и Филатова – партии "УКРОП", из которой обоих выставили за интриги их бывшего работодателя – олигарха Игоря Коломойского.

Киев – место рождения политсилы / Фото пресс-службы партии "Пропозиція"

Результатом мозгового штурма Гайдая и его команды стала "Пропозиція" – довольно сложное название с игрой слов и ассоциацией с мудрой латинкой (префикс PRO должен был создать устойчивую привязку к термину "профессионализм"). Партийную айдентику было выбрано подчеркнуто технократическую, цвета – синий, серый, металлический серебристый и малиновый (последний факт дал критикам повод говорить, что идея оформления позаимствована из российских медицинских сайтов, а именно разнообразие цветов – лишь вариации на тему российского триколора).

На разработку идеологии времени не осталось и было предложено подумать о ней позже, а пока что ограничится нейтральным термином "центризм". Номинальным руководителем партии стал Андрей Пильченко, подчиненный Филатова в Днепровском горсовете, который ранее занимался "УКРОПом".

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Главной задачей было стать той самой "партией мэров", о которой активно говорили различные политические эксперты в течение года. Сначала таким проектом должна была стать совместная партия мэров Одессы и Харькова. Это объединение некоторое время активно интересовало Филатова, он даже делал селфи с Трухановым и Кернесом. Но со временем союз бывших сторонников Януковича отошел в тень – и пришло время "Пропозиції".

Дебют

19 июня 2020 года состоялась презентация новой политсилы. Хедлайнером шоу был Борис Филатов. Также участниками события стали его менее харизматичные коллеги-мэры: Александр Сенкевич из Николаева, Сергей Сухомлин из Житомира, Андрей Райкович из Кропивницкого, Андрей Дьяченко из Каховки и отстраненный глава Черновцов Алексей Каспрук.

Филатов вел переговоры и с мэрами Киева и Львова, но ни Андрея Садового, ни Виталия Кличко предложение скандального мэра Днепра не заинтересовало.

Побег Анатолия Бондаренко – крупнейший фейл партийного строительства / Фото фейсбук мэра Черкасс

За две недели партия провела еще одну презентацию – съезд в Киеве. На нем в политсилу влился мэр Черкасс Анатолий Бондаренко, который весной прославился своей заочной ссорой с Владимиром Зеленским. На конфронтации с президентом и было построено все мероприятие. Ораторы несколько раз указали на то, что центральная власть не слышит регионы, более того – не является профессиональной и не может помочь, в отличие от профессионалов на местах. Тех самых – из"Пропозиції".

Народ разочарован в новой власти... Невозможно видосиками решить институциональные проблемы. Так же как и Генпрокурор не может решить проблему инфраструктуры,

– Борис Филатов, 3 июля 2020 года, съезд "Пропозиції" в Киеве.

Мероприятие проходило в конгресс центре "Парковый", где обычно проходят партийные встречи "Слуги народа" и собственно Зеленского. Поэтому место было подобрано очень удачно. Впрочем, "прилетело" молодой и амбициозной политсиле вовсе не от президента, а от давнего знакомого – Игоря Коломойского.

Война с Коломойским

Олигарх также готовил под местные выборы свои политические проекты. Флагманом стала партия "За Майбутнє" с фронтменом Игорем Палицей. Давний бизнес-партнер Коломойского уже 30 июля 2020 года вместе с утвержденным членом главного совета "Пропозиції" Анатолием Бондаренко дал пресс-конференцию, где объявил о громком политическом трансфере.

Я не знаю, что ему предложили – деньги, телеэфиры... Наши черкасские коллеги говорят, что ему предложили в будущих возможных досрочных выборах места в парламенте, какую-то квоту... Но это его решение,

– Борис Филатов о демарше Бондаренко, которого он называет "Толиком".

После этого риторика Филатова изменилась – он прекратил активно "мочить" президента и перешел на Коломойского. Именно он стал главной мишенью публикаций мэра Днепра в соцсетях.

Против олигарха началась настоящая информационная война – с сюжетами на ТВ, "вбросами" в СМИ, публичными ссорами, диверсиями в соцсетях и фейковыми рекламными плакатами. Коломойский в долгу не остался и ответил тем же.

Мэр Умани Александр Цебрий пытается стать кандидатом на выборах-2020 от "Пропозиції"/ Фото пресс-службы партии "Пропозиція"

Выборы-2020

Кроме войны с Коломойским "Пропозиція" вела и обычную рекламную кампанию. Политтехнологи партии проанализировали успех Зеленского в 2019-м и сделали акцент на соцсетях. Не забывали и о билбордах – их было немало по всей Украине. Также в Днепровском горсовете была создана фракция политсилы. В нее вошли люди Филатова и Корбана.

Мэр Сенкевич в 2020 году клялся на Библии и произносил речь почти на "броневике" / Фото пресс-службы партии "Пропозиція"

На всеукраинской арене "Пропозиція" пыталась донести до всех, что она – партия идеологическая, которая отстаивает ценности местного самоуправления.

У нас нет того, что нас разъединяет. А наоборот – есть лишь то, что объединяет. У нас нет одного лидера, это не партия лидерского типа,

– мэр Житомира Сергей Сухомлин в интервью 24 каналу.

Вместо этого получилось наоборот. "Пропозиція" держалось вовсе не на мировоззренческих моментах, а на лидерах. Именно они обеспечили успех – и себе, и партии.

По итогам местных выборов-2020 у "Пропозиції" есть мэры в 4-х областных центрах: Филатов победил в Днепре, Сухомлин – в Житомире, Райкович – в Кропивницком и Сенкевич – в Николаеве. Также лидеры обеспечили успех партии на выборах в соответствующие горсоветы.

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Кроме викторий в 4-х областных центрах, “Пропозиція” победила на выборах 16 глав общин, делегировала 218 депутатов горсоветов, 35 депутатов областных советов, 96 депутатов районных советов и 230 депутатов сельских и поселковых советов.

Борис Филатов голосует – понятно, за кого именно / Фото пресс-службы партии "Пропозиція"

Новые вызовы

"Пропозиція" рапортует о победе на выборах-2020 и собственном представительстве в 14-ти областях Украины. Вместе с тем эксперты считают, что дальновидные выводы делать рано.

Партия является довольно условным объединением с достаточно разным видением буквально на все, кроме того, что необходимо выйти из-под контроля Киева. Сам Филатов считает "Пропозицію" политсилой с горизонтальным принципом управления, где каждый отвечает за себя и будет формировать большинство и политические союзы по своему усмотрению без оглядки на других.

Такая позиция оставляет немало вариантов для маневра, несколько напоминает анархо-синдикализм и указывает на слабость этого союза.

Сам Филатов после победы во 2-м туре выборов мэра Днепра написал на фейсбуке большой эмоциональный пост, в котором перешел на риторику 1990-х и пообещал "закопать" всех недоброжелателей, а также намекнул, что это не конец проекта – "Пропозиція" планирует существовать и в дальнейшем и хочет попробовать силы на следующих парламентских выборах.

Программа

Построение государственных институтов с нуля по принципу "снизу вверх". Основой для этого является местное самоуправление. Его партийцы хотят выделить в самостоятельную ветвь власти. Идеология и политические взгляды – вторичны, главное – профессионализм.

"Пропозиція" не делит украинцев на "правых" и "левых", "либералов" и "социал-демократов", "западных" или "восточных", "украиноязычных" или "русскоязычных". "Пропозиція" объединяет в своих рядах всех ответственных, компетентных и сознательных людей, готовых действовать и менять страну к лучшему,

– партия "Пропозиція" сама о себе.

Власть "Пропозиція" хочет отдать общинам, а центральной киевской власти оставить лишь вопросы национальной стратегии, законов и их соблюдения, безопасности и обороны. Такая себе ультрафедерализация.