Действующий глава Житомира Сергей Сухомлин уверенно победил на городских выборах-2020 и сохранил за собой должность. Представитель партии "Пропозиція" уже в первом туре преодолел заветный рубеж 50%.

Как Сергей Сухомлин пришел в большую политику и почему получил такую высокую популярность в Житомире, несмотря на скандалы и регулярные "перебежки" из партии в партию, – читайте в статье 24 канала.

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Биография

Сергей Сухомлин родился 21 июня 1971 года в городе Радивилов (тогда – Красноармейск) Ровенской области. Проживает в Житомире. Женат. С женой Светланой воспитывает троих детей – сына Андрея и дочерей Юлию и Софию.



Праздничное настроение: Сергей Сухомлин (в центре фото) празднует с семьей и друзьями Новый год / Фото из соцсетей

Сухомлин учился в Житомирской СШ №21 (окончил в 1988-м), затем – в Харьковском высшем танковом командном училище (диплом с отличием). Военную службу прошел в Житомире. В 2016 году окончил Университет государственной фискальной службы Украины по специальности "Финансы и кредит".

Бизнес и декларация-2019

В начале 2000-х годов Сергей Сухомлин работал коммерческим директором ООО "Технотроник", затем – в должности коммерческого директора и директора ООО "Визаж". Когда начал политическую деятельность, то "вышел" из бизнеса.

В 2019 году Сергей Сухомлин, по данным электронной декларации, заработал на посту мэра Житомира 289 тысяч гривен 62 копейки. Кроме зарплаты, у мэра нет других доходов. Зато есть сбережения: наличные – 160 тысяч гривен, 69 тысяч долларов и 6 тысяч евро, на банковских счетах – 205 тысяч гривен.

Кроме того, в собственности Сухомлина – три земельных участка по 1,2 гектара, ценные бумаги ЗАО "Фирма "Альфа" на 106,5 миллиона гривен и автомобиль Audi А8 (2013 год выпуска).



Сергей Сухомлин на стадионе. Крайний слева – президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко / Фото из соцсетей

Надо признать, что личное состояние Сухомлина – очень скромное, по сравнению, например, с мэрами других крупных городов Украины. Даже проживает он не в собственной, а в чужой квартире, хоть и довольно большой (139,87 кв/м).

Но если учесть, какие доходы и собственность имеет жена городского головы Житомира – то за достаток их семьи не стоит волноваться. Светлана Сухомлин является совладелицей пяти успешных компаний – "Визаж", "Маген-Украина", "Кон Брио", "Каденция" и "Кинотон". В 2019 году "вторая половинка мэра" заработала:

886 тысяч 500 гривен – как физическое лицо-предприниматель

122 тысячи 648 гривен – на основном месте работы в ООО "Кон Брио"

120 тысяч гривен – дивиденды в ООО "Визаж"

97 тысяч 738 гривен – как совместитель в ООО "Каденция"



Поехали! Сергей Сухомлин (в центре фото) во время велопробега / Фото из соцсетей

Коротко о компаниях, которыми Светлана Сухомлині владеет преимущественно вместе с семьей Александра Рабиновича (по информации из открытых источников, он – одноклассник Светланы и Сергея Сухомлиных).

ООО "Визаж" – производитель металлопластиковых окон, имеет разветвленную сеть дилеров по всей Украине и в периоды активных продаж производит 24-25 тысяч окон в месяц. ООО "Маген-Украина" – управляет фитнес-центром. Три других ООО – "Кінотон", "Кон Брио" и "Каденция" – работают бок о бок: первая компания управляет кинотеатром "Украина", вторая – пиццерией "Марио" в том же кинотеатре, а третья – кафе, которое расположено рядом.

Скандалы и слухи

Именно с кинотеатром "Украина" связан первый публичный скандал с Сухомлином. В 2008 году депутаты Житомирского горсовета разрешили приватизировать коммунальное предприятие кинотеатр "Украина", как пишут СМИ, якобы вопреки законодательству – без проведения аукциона. И его владельцем стал один из депутатов – Сергей Сухомлин от "Нашей Украины". Тогда же другой кинотеатр Житомира – "Жовтень", который был конкурентом "Украины" и тоже находился в коммунальной собственности, закрыли из-за нерентабельности.

Также Сергею Сухомлину вменяют дружбу со скандально известным "янтарным" нардепом прошлого созыва Бориславом Розенблатом.



Сергей Сухомлин и Борислав Розенблат / Фото из соцсетей

Поговаривают, что именно благодаря хорошим отношениям с мэром семья экс-нардепа приобрела за невысокую цену коммунальный отель "Житомир" – его владельцами является жена и сестра Борислава Розенблата. А другая фирма этого женского бизнес-дуэта в 2018 году выиграла тендер по реконструкции в Житомире набережной реки Тетерев – лишь первая очередь заказанных работ стоит 20,28 миллиона гривен.

Еще один скандал произошел с Сергеем Сухомлиным совсем недавно – буквально за две недели до дня голосования на местных выборах-2020. Тогда на внеочередное заседание исполкома Житомирского горсовета пришла группа активистов, которые выступают против незаконно построенной, как они считают, АЗС (на проспекте Независимости). "Гости" подняли шум и начали препятствовать работе исполкома. Они утверждали, что именно Сухомлин "крышует" АЗС. "Когда городской голова предложил им поговорить в кабинете и остановить работу исполкома, люди начали толкаться, не выпускать присутствующих. Сухомлин попросил вызвали полицию", – прокомментировали инцидент в пресс-службе Житомирского горсовета. И подтвердили, что в зале была драка.



Конфликт в горсовете Житомира с участием мэра Сергея Сухомлина (справа) / Фото из соцсетей

Стоит отметить, что конфликт вокруг АЗС тянется уже почти год, и сейчас идут суды относительно разрешительных документов на строительство. Почему противники проекта пришли выяснять отношения в горсовет именно накануне выборов? Не исключено, что это был элемент перевыборной борьбы за пост мэра.

Политика

В течение карьеры Сергей Сухомлин шел на выборы от пяти партий. Вот его послужной список:

2006-2010 годы – депутат Житомирского городского совета от партии "Наша Украина".

2010-2014 годы – депутат Житомирского областного совета от "Фронта перемен".

В 2012 году баллотировался в Верховную Раду от ВО "Батькивщина" (№101 в списке), но в парламент не попал.



Сергей Сухомлин с друзьями во время Евромайдана / Фото из соцсетей

В 2013-2014 годах – активный участник Революции Достоинства. В марте-2014 активисты Житомирского Евромайдана выдвинули Сухомлина на должность заместителя городского головы. Сессии Житомирского горсовета сразу утвердила его на должность первого заместителя городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов.

15 ноября 2015 года избран Житомирским городским головой от БПП "Солидарность".

В апреле 2020 года Сухомлин стал соучредителем партии "Пропозиція". Свое решение принять участие в создании и развития "партии мэров" в одном из интервью объяснил так:

Первая причина – общеукраинские партии, которые сейчас существуют, довольно сложно воспринимают проблемы местного самоуправления. Иногда депутатские группы, которые заходят от них в советы, начинают руководствоваться не здравым смыслом, а указаниями из Киева. Иметь группу депутатов, которые знают проблематику города, видят стратегию его развития – очень важно для любого городского головы.

Вторая причина, почему мэры хотели уходить от собственных политических сил, как, например, Кличко в Киеве, в том, что около 40% людей, например, в Житомире, не хотят на местных выборах голосовать за общеукраинские политические силы. Есть усталость людей от политики и эти 40% – это запрос на местную партию. Это довольно большое поле и избирателям нужно дать возможность выбрать тех людей, которых они могут видеть на улицах, с кем можно общаться, а не тех, которых они видят только на центральных каналах ТВ.

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Серьезные взгляды: Сергей Сухомлин и Петр Порошенко / Фото 1ZT.ua

В сентябре Сухомлин был зарегистрирован кандидатом на должность городского головы Житомира от партии "Пропозиція".

25 октября 2020 года на выборах мэра Житомира Сухомлин набрал 51,37% голосов и сохранил за собой должность. Его поддержали 29 185 горожан (явка 28,8%).

Победила на гонках в горсовет Житомира и партия "Пропозиція", которая набрала 38% и будет иметь наибольшую фракцию – 12 депутатов.