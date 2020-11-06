Многолетний глава ВО "Батькивщина" в Черкасской области Анатолий Бондаренко весной 2020 года стал известным на всю страну из-за самовольного смягчения карантина в городе и прямого конфликта с президентом Украины. Летом он несколько раз сменил политическую ориентацию, а осенью борется за кресло городского головы на выборах.

В городе на Днепре во втором туре действующий мэр Черкасс сразится с представителем "Голоса". Кто такой Анатолий Бондаренко, почему он решил бросить вызов президенту, что по словам Зеленского о "бандите" правда, а еще – сколько политических сил он поменял за жаркое лето 2020 – читайте в материале сайта 24 канала.

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Биография Анатолия Бондаренко и его политическая карьера

45-летний Анатолий Бондаренко родом из поселка Лысянка Черкасской области. В 1992 – 1994 годах служил в Вооруженных Силах Украины в разведывательной роте спецназа.

Уже в зрелом возрасте заочно учился в Черкасском государственном технологическом университете на факультете "Экономики и управления", а также в Уманском национальном университете садоводства на факультете "Экономики и предпринимательства".

После армии работал на Лисянской строительно-торговой базе "Строительные материалы" товароведом (1994 – 1996), в Лисянском районном доме культуры (1996 – 1998). Также был заместителем председателя Всеукраинской общественной организации "Лига украинской молодежи" (2001 – 2002).

В течение 2002 – 2005 годов Бондаренко был председателем Лисянской сельсовета, а в 2005 – 2006 годах возглавлял Лысянскую райадминистрацию.

В 2006 – 2010 годах работал заместителем гендиректора аграрной компании "Нибулон". А в течение 2010 – 2013 годов вел предпринимательскую деятельность.

На парламентских выборах 2012 года баллотировался в Верховную Раду от "Батькивщины" как мажоритарщик по 199 округу, но избран не был.

Во второй раз Бондаренко безуспешно баллотировался в Верховную Раду в 2014 году как мажоритарщик уже по 194 округу.

В 2014 – 2015 годах работал помощником-консультантом народного депутата Алексея Рябчина от "Батькивщины".

С ноября 2015 года Бондаренко является мэром Черкасс. Также трижды был избран депутатом Черкасского областного совета. С марта 2010 года возглавляет Черкасскую областную организацию партии "Батькивщина".



Анатолий Бондаренко уже много лет является активным членом "Батькивщины" / Фото "ТСН"

Доходы и декларация Анатолия Бондаренко

Зарплата мэра Черкасс за 2019 год составила 141 тысячу грн. Доход жены – почти 1 миллион 160 тысяч гривен, продано имущества на 130 тысяч гривен, государственная помощь – 23 тысяч грн. У супругов открыто 13 счетов в "Приватбанке" и один – в Сбербанке. Суммы, которые находятся на счетах, в декларации не указаны.

Бондаренко владеет квартирой в Черкассах на 111 квадратных метров. Также в декларации есть новоприобретенный в 2019 году жилой дом с нежилыми помещениями, площадью 534,1 квадратов, владельцем которого записан Бондаренко. Где именно стоит дом – не указано.

27% собственности на нежилые здания в Черкассах площадью 389,4 квадратных метров владеет жена Бондаренко – Валерия.

Также у мэра Черкасс немало земельных участков. Земельный участок в Черкассах – 936 квадратов, в Лисянке – 458 квадратов – в собственности самого Бондаренко. Земельные участки в Лисянке, площадью 1047 и 1617 квадратов, принадлежит Лисянскому поселковому совету, а правом пользования владеет сам Бондаренко, его жена и дети. Земельный участок в селе Хижинцы Черкасской области – 300 кв.м – арендует жена.

Нет и адреса населенного пункта еще одного земельного участка площадью 1312 кв.м., который арендует жена Бондаренко Валерия.

Автопарк Бондаренко

Бондаренко – владелец двух автомобилей – ВАЗ и ЗАЗ, 2007 и 2014 года выпуска соответственно.

В собственности жены MAZDA 2007 года выпуска и Lexus RX350 2011 года выпуска.

Еще один Lexus LX570 записан на мать Бондаренко – Елену Куприяновну.

В декларации также записаны два автомобиля Mercedes Benz, приобретенные в 2018 и 2019 годах. Один, 2018 года приобретения записан на мэра, а второй – на Григория Заичко.

Что известно о семье Бондаренко

Жена Бондаренко Валерия Александровна – является совладелицей и руководителем ООО "Премиум-качество" (Черкассы), которое занимается переработкой молока, производством масла и сыра.

Воспитывают двух дочерей Елизавету и Виолетту и сына Макара.

Брат Бондаренко является заместитель председателя исполкома Лисянского поселкового совета Черкасской области.



Анатолий Бондаренко с семьей / Фото с фейсбук-страницы Бондаренко

Скандалы, связанные с Бондаренко

Все скандалы и открытые уголовные дела против Бондаренко были связаны с препятствием работе депутатов Черкасского горсовета и с недостоверной информацией в декларациях. Правоохранители уже третий год проверяют чиновника по уголовной статье "Декларирование недостоверной информации".

Скандалы с декларациями

В 2018 году управление защиты экономики в Черкасской области выявило, что Бондаренко пользуется джипом Lexus LX 570 2012 года выпуска, который записан на его мать Елену Бондаренко и отсутствует в э-декларациях должностного лица.

По информации правоохранителей, Бондаренко ездил на мамином "Лексусе" с июля 2016 года. Однако в э-декларации городского головы за 2016 и 2017 годы это транспортное средство не было внесено.



Мэр Черкасс за работой / Фото с официальной страницы политика на фейсбуке

Относительно матери Бондаренко, то, по данным местных СМИ, Елена Куприяновна в 2016 году также приобрела две квартиры в черкасском жилом комплексе "Семейный", который принадлежит однопартийцу мэра Михаилу Мушиеку. Ориентировочная стоимость жилья составляет 2 миллиона гривен. Женщина, по словам ее сына, имеет таксомоторный бизнес, который ранее принадлежал самому Анатолию Бондаренко.

В 2016 году Бондаренко не указал в электронной декларации швейцарские часы Zenith, который ему подарили местные депутаты. 8 августа 2016 года черкасский мэр получил ценный подарок в виде часов от группы депутатов около 10 – 15 человек, которые "скинулись средствами" на сумму 1 тысячу долларов каждый.

Сессия на Чернечей горе

В 2018 году состоялась скандальная "сессия" на Чернечей горе в Каневе. После этого в прокуратуре открыли на Бондаренко еще одно дело. Мэру Черкасс сообщили о подозрении в создании искусственных препятствий в работе депутатов Черкасского горсовета.

Следствие установило, что Бондаренко провел 22 августа "тайную" сессию городского совета с участием части депутатов в помещении музея имени Тараса Шевченко на Чернечей горе в Каневе. При этом оппозиционные депутаты, общественность и журналисты узнали о проведении заседания уже постфактум. Информация о проведении заседания появилась на сайте мэрии в 15:54, тогда же как сессия должна была начаться в 15:00.

Чтобы вручить мэру Черкасс подозрение, правоохранители "ловили" его несколько дней. 3 октября, они прибыли в помещение горсовета, однако, в рабочее время Бондаренко в кабинете не застали. Также было установлено, что с 4 по 22 октября мэр города собирался идти в отпуск. Когда же наконец Бондаренко приехал на "Мерседесе" своего брата, работники прокуратуры окружили все выходы из транспортного средства.

Любимый "мерс" Бондаренко

В прошлом году этот "Мерседес" стал "главным героем" скандала вокруг Бондаренко. Осенью эту машину Бондаренко продали подрядчику в девять раз дороже, чем покупали. Машину 2 октября 2019 года у брата городского главы Бондаренко Николая приобрел предприниматель Македон Рустамян за 1,4 миллиона гривен. Проданный автомобиль фактически находился в пользовании мэра Черкасс Анатолия Бондаренко.

Именно на этом "Мерседесе" он летом прошлого года показательно возил влюбленные пары черкасских молодоженов в местный ЗАГС. Также именно в нем "барикадировался" от вручения подозрения местными прокурорами годом ранее.

Интересно, что "покупатель" автомобиля Македон Рустамян является одним из подрядчиков, с которым сотрудничал Черкасский городской совет за годы каденции Анатолия Бондаренко. В частности, в соответствии с системой "Прозорро" и портала Spending.gov.ua, в 2017 – 2018 годах Рустамян получил из местного бюджета около 6 миллионов грн на ремонт улиц города.

Все соответствующие договоры были заключены с ним без применения тендерных процедур. Рустамян зарегистрировался предпринимателем всего за несколько дней до того, как получить первый подряд от Черкасского городского совета в 2017 году.

Согласно декларации Николая Бондаренко, в 2018 году автомобиль был приобретен всего за 151 тысячу гривен, что в 9 раз меньше цены продажи.



Любимый "Мерседес" мэра Черкасс Бондаренко / Фото Черкасского городского совета

Ковид-диссидент и борец с киевской властью

30 апреля 2020 года Анатолий Бондаренко пафосно бросил вызов центральной власти. Он заявил, что город в одностороннем порядке отказывается от карантинных ограничений и не собирается выполнялись приказы из Киева.

В столице поведение мэра областного центра расценили как дерзкое – его пытались убедить и даже угрожали. Это сделали официально министр внутренних дел Аваков, президент Зеленский и неофициально – пранкеры, которые выдавали себя за заместителя Офиса президента Трофимова.

Бондаренко всем старательно отвечал, не забывая напоминать, что ни президент, ни министр внутренних дел не могут ему приказывать или угрожать. На мэра Черкасс завели уголовное дело (мэр увидел в этом политические репрессии), а президент Зеленский напомнил о предыдущих и назвал Бондаренко "бандитом, с которым не сядет за один стол".

Я даже не могу говорить о мэре Черкасс, я не знаю даже, как говорить, когда городской голова имеет 19 уголовных производств. Кто это? Я за один стол с такими бандитами не сяду. Его избрали, это – право народа... Я думаю, что он себя вел некорректно,

– президент Зеленский

Бондаренко прогнозируемо на слова президента обиделся и подал на президента в суд с требованием возмещения морального вреда в размере одной гривны, а еще пообещал дать бой и сравнил себя с героическим кораблем ВМС "Черкассы".

Анатолий Бондаренко бросает вызов президенту – смотрите, как это было:

За короткое время Анатолий Бондаренко стал символом антикарантинного протеста и склепал себе довольно мощный политический капитал. При этом тогда же проявилась непоследовательность политика. Лишь в марте 2020 года он свято верил в пользу карантина, а уже в мае стал ковид-диссидентом.

Летние маневры

История с противостоянием Бондаренко против всех прогнозируемо завершилась ничем, а сам мэр получил желаемый пиар, который сделал его неуязвимым для предыдущих обвинений так упреков. Также скандальный мэр стал желанной персоной для политических проектов, что активизировались к местным выборам 2020.



Бондаренко и Филатов / Фото со страницы Бориса Филатова на фейсбуке

Первым предложение Анатолию Бондаренко, который неожиданно стал политиком всеукраинского уровня, сделала политическая сила мэра Днепра Бориса Филатова и его собрата Геннадия Корбана. Новая партия получила название "Пропозиція" и имела амбиции стать "партией мэров" с охватом по всей Украине.

Бондаренко, разорвал отношения с интертною в 2020 году Юлией Тимошенко, быстро влился в ряды проекта Филатова – Корбана и стал одним из лиц партии. Однако, ненадолго. За несколько недель Анатолий Бондаренко уже агитировал за главного врага "Пропозиції" – партию олигарха Игоря Коломойского и его бизнес-партнера Игоря Палицы "За Майбутнє". Именно от этой партии Бондаренко баллотировался в мэры Черкасс.



Анатолий Бондаренко и бывший регионал Яценко объединяются под эгидой партии "За Майбутнє" / Фото пресс-службы политсилы

Это был самый громкий политический трейд 2020 года. В ходе предвыборной кампании Бондаренко пришлось работать вместе с тем, против кого боролся в 2014 году – бывшим регионалом Антоном Яценко, который известен по многочисленным коррупционными скандалами, "гречкосейству" и политической неразборчивости.

Мэр Бондаренко вдохновляет молодежь личным примером:

Выборы-2020

25 октября 2020 года кандидат от партии "За Майбутнє" провел в качестве фаворита мэрской гонки в Черкассах. Согласно данным экзит-полов, за него отдали свои голоса 32,66% избирателей.

За право составить конкуренцию Бондаренко во втором туре выборов соревновались два кандидата – претендент от "Слуги народа" Виталий Ильченко (почти 18%) и представитель "Голоса" Виктор Евпак (почти 20%).

Представители "Слуги народа" и "Европейской Солидарности" одновременно заявили, что собираются поддержать кандидата в мэры от "Голоса" Виктора Евпака.