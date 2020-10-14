"УДАР Виталия Кличко" — украинская политическая партия, которую возглавляет известный в прошлом боксер и действующий мэр Киева — Виталий Кличко. Партия является одним из фаворитов на местных выборах в Киеве и области и точно не планирует на этом останавливаться.

Сайт 24 канала рассказывает, что известно о партии "УДАР Виталия Кличко", в названии которой есть аллюзии на спортивную карьеру легендарного боксера, а на самом деле это аббревиатура, что расшифровывается следующим образом – "Украинский Демократический Альянс за Реформы".

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История создания партии

Началом деятельности партии стал 2005 год. Тогда Кличко впервые завершил карьеру и попробовал себя в политике. Новый политический проект получил громкое название со стойкой ассоциацией с боксом и самим легендарным чемпионом (впоследствии по подобной схеме будет создана партия "Голос"). УДАР был зарегистрирован 14 марта 2005 года (соучредители – Виталий Кличко и влиятельный киевский политик Владимир Бондаренко), однако длительное время политический бренд ждал своего момента.

Изначально партия создавалась под выборы мэра Киева в 2006 году. Впрочем, на выборы Кличко пошел под раскрученным брендом "Пора – ПРП". Молодой политик считал главным соперником действующего главу столицы Александра Омельченко и соответствующим образом построил свою кампанию. Однако тогда довольно неожиданно победил Леонид Черновецкий, боксер – финишировал вторым и набрал на 35 тысяч голосов больше Омельченко. Вторая попытка стать мэром Киева также оказалась неудачной – Кличко финишировал третьим.



Кличко и Омельченко были друзьями. До киевских выборов-2006 / Фото Киевпласт

После этого Кличко триумфально возвращается в большой бокс в 2008-м, за 4 года "зачищает" весь тяжелый дивизион и уходит из бокса непобежденным в 2012-м в статусе чемпиона мира по версии WBC. Где-то в это время рождается идея – дать наконец шанс именной политической силе.

В апреле 2010 года, во время внеочередного съезда партии "Новая страна" (сначала – партия киевского бизнесмена Льва Парцхаладзе "Европейская Столица", которая выдвигала в 2006-м в мэры актрису Ольгу Сумскую), участники встречи приняли решение о ее переименовании в "УДАР (Украинский Демократический Альянс за Реформы) Виталия Кличко". 7 июля 2010 года новое название зарегистрировано в Министерстве юстиции Украины.

Лидер

Согласно уставу партии "УДАР", лидер – это лицо, совершившее весомый вклад в развитие партии, имеет безоговорочный авторитет среди однопартийцев. Звание лидера присваивается на съездах партии бессрочно.

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От начала существования партии в ее нынешнем виде и до сегодняшнего дня таким человеком для "УДАРа" является Киевский городской голова – Виталий Кличко.

Политическая жизнь партии

Дебют политсилы пришелся на местные выборы в октябре 2010 года. В 2012 году партия впервые участвовала в парламентских выборах. Дебют на всеукраинской арене получился удачным – "УДАР" показал третий результат и завел в Верховную Раду 40 депутатов – 34 по спискам и 6 мажоритарщиков. Партия Виталия Кличко привлекла немало известных имен, в частности, мандаты в 2012 году получили Мария Матиос, Валентин Наливайченко, Оксана Продан, Ирина Геращенко, Павел Розенко и Виктор Пинзеник.



Партия "УДАР" вместе с "Батькивщиной" блокируют трибуну Верховной Рады / Ukrainian Foto

Политсила Кличко хорошо себя зарекомендовала в Верховной Раде 7-го созыва и стала противовесом регионалам. Также представители партии "УДАР" активно показали себя в дни Революции Достоинства, что обусловило рост популярности политсилы. Она была конвертирована в победу Виталия Кличко на выборах мэра столицы в мае 2014 года.

В 2015 году "УДАР" вошел в состав политического альянса, который был сформирован вокруг пятого президента Украины Петра Порошенко. Новое объединение получило название БПП – "Блок Петра Порошенко" – и стало "партией власти". От "ударовцев" "БПП" взял кадры, а также партийные красно-белые цвета.

Партия "УДАР" сейчас

В ходе президентской кампании 2019 года Кличко занял выжидательную позицию и не спешил поддерживать Порошенко. То же самое сделали и в "УДАРе" – на местные выборы 2020 года партия пошла отдельно, к тому же, сам Клико публично отказался от поддержки "Европейской Солидарности" (так называется партия Порошенко после ребрендинга) и намекнул, что его политсилу не устраивает позиция младшего партнера.

Местные выборы 25 октября 2020 года "УДАР" рассматривает, как пробу сил перед новым этапом в своем развитии – в случае успеха будет создан прочный плацдарм для вероятных досрочных выборов в Верховную Раду, а также президентской кампании.

Перед местными выборами-2020 Кличко объявил, что вскоре партию ждет "масштабное обновление команды, сделаем большую презентацию... Партия будет иметь то же название – "УДАР".

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26 августа 2020 года Кличко представил членов обновленной партии "УДАР". Среди новых представителей команды:

футболист Александр Шовковский

сурдопереводчик Леся Петровская

адвокат Алексей Шевчук

руководитель Департамента молодежи и спорта КГГА Юлия Хан

представительница "УДАРа" на Львовщине Оксана Юринец

начальник управления по вопросам гражданской защиты КГГА Роман Ткачук

В сентябре 2020 года мэр столицы заявил, что "УДАР" идет на выборы в Киевсовет, чтобы продолжать изменения, которые они начали. Кличко подчеркнул, что партия готова к сотрудничеству с проевропейскими и демократическими политсилами.

Сейчас "УДАР" насчитывает более 10 тысяч партийцев. Политсила представлена в 24-х регионах страны, но ядро партии – в столице.

Партия делегировала 399 представителей в местные советы в 15-ти регионах государства.

Приоритеты партии

На сайте "Украинского Демократического Альянса за Реформы Виталия Кличко" указано, что среди ключевых задач партии:

изменение украинской политики путем ее приближения к европейским стандартам;

переход к политике, которая базируется на европейских ценностях (верховенство права, уважение к закону, соблюдение прав и свобод, конкурентная демократия), которые могут стать объединяющей основой стабильности и развития украинского общества;

проведение реформ на принципах социально-рыночной экономики и консолидации общества;

проведения политических реформ, направленных на создание сбалансированной системы власти, развитие демократических институтов и усиление роли гражданского общества;

укрепление конституционализма как основы украинской государственности;

создание Конституции Общественного Договора.

Программа партии



Съезд партии "УДАР", на котором было решено идти на выборы-2020 самостоятельно / Фото пресс-службы "УДАР"

Сама партия "УДАР" определяет свою идеологию как "евроатлантизм", то есть создание условий для интеграции в ЕС, НАТО и превращение Украины в настоящее европейское государство. Политологи определяют "УДАР" как правоцентричную партию, правда, в ее программе есть немало тезисов европейских социал-демократов.

Программа партии декларирует следующие приоритеты:

сбалансирование и модернизация системы центральной власти;

расширение полномочий местных общин и децентрализация власти;

реформа чиновничьего аппарата;

экономика равных возможностей, поддержка малого и среднего бизнеса;

обеспечение верховенства права и развития гражданского общества;

усиление борьбы с коррупцией;

судебная реформа;

налоговая реформа;

создание возможностей для достойной жизни и развития всех общественных групп;

удовлетворение языково-культурных потребностей национальных меньшинств и этнических сообществ;

поддержка рождаемости и проведение реформы здравоохранения;

экологическая безопасность;

образовательная реформа;

евроатлантическая интеграция, но в условиях рациональности вместо "прагматизма".

Идеологическими принципами партии декларируется демократическое развитие Украины, становление социально-рыночной экономики, обеспечение верховенства права, приоритет гражданских прав и свобод.

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Рейтинг партии

По состоянию на сентябрь-2020, "УДАР" удерживает уверенное лидерство среди политических сил на выборах в городской совет Киева. По данным опроса социологической группы "Рейтинг", за партию действующего мэра готовы проголосовать 23,6 % среди тех, кто определился и намерен прийти на выборы.