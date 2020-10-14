"УДАР Віталія Кличка" — українська політична партія, яку очолює відомий у минулому боксер і чинний мер Києва — Віталій Кличко. Партія є одним з фаворитів на місцевих виборах у Києві та області й точно не планує на цьому не зупинятись.

Сайт 24 каналу розповідає, що відомо про партію "УДАР Віталія Кличка", в назві якої є алюзії на спортивну кар'єру легендарного боксера, а насправді це абревіатура, що розшифровується наступним чином – "Український Демократичний Альянс за Реформи".

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Історія створення партії

Початком діяльності партії став 2005 рік. Тоді Кличко вперше завершив кар'єру й спробував себе у політиці. Новий політичний проєкт отримав гучну назву зі стійкою асоціацією з боксом та самим легендарним чемпіоном (згодом за подібною схемою буде створено партію "Голос"). УДАР було зареєстровано 14 березня 2005 року (співзасновники – Віталій Кличко та впливовий київський політик Володимир Бондаренко), проте тривалий час політичний бренд чекав свого моменту.

Початково партія створювалась під вибори мера Києва 2006 року. Втім, на вибори Кличко пішов під розкрученим брендом "Пора – ПРП". Молодий політик вважав головним суперником чинного очільника столиці Олександра Омельченка й відповідним чином побудував свою кампанію. Проте тоді доволі несподівано переміг Леонід Черновецький, боксер – фінішував другим й набрав на 35 тисяч голосів більше за Омельченка. Друга спроба стати мером Києва також виявилась невдалою – Кличко фінішував третім.



Кличко та Омельченко були друзями. До київських виборів-2006 / Фото Київпласт

Після цього Кличко триумфально повертається у великий бокс у 2008-му, за 4 роки "зачищає" весь важкий дивізіон і йде з боксу непереможеним у 2012-му в статусі чемпіона світу за версією WBC. Десь в цей час народжується ідея – дати нарешті шанс іменній політичній силі.

У квітні 2010 року, під час позачергового з’їзду партії "Нова країна" (спочатку – партія київського бізнесмена Лева Парцхаладзе "Європейська Столиця", яка висувала у 2006-му в мери акторку Ольгу Сумську), учасники зустрічі прийняли рішення про її перейменування на "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка". 7 липня 2010 року нову назву зареєстровано у Міністерстві юстиції України.

Лідер

Згідно зі статутом партії "УДАР", лідер – це особа, яка здійснила вагомий внесок у розвиток партії, має беззаперечний авторитет серед однопартійців. Звання лідера присвоюється на з’їздах партії безстроково.

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Від початку існування партії в її нинішньому вигляді і до сьогоднішнього дня такою людиною для "УДАРу" є Київський міський голова – Віталій Кличко.

Політичне життя партії

Дебют політсили припав на місцеві вибори у жовтні 2010 року. У 2012 році партія вперше брала участь у парламентських виборах. Дебют на всеукраїнській арені вийшов вдалим – "УДАР" показав третій результат та завів у Верховну Раду 40 депутатів – 34 по списках та 6 мажоритарників. Партія Віталія Кличка залучила чимало відомих імен, зокрема, мандати в 2012 році отримали Марія Матіос, Валентин Наливайченко, Оксана Продан, Ірина Геращенко, Павло Розенко і Віктор Пинзеник.



Партія "УДАР" разом з "Батьківщиною" блокують трибуну Верховної Ради / Ukrainian Foto

Політсила Кличка добре себе зарекомендувала у Верховній Раді 7-го скликання й стала противагою регіоналам. Також представники партії "УДАР" активно показали себе у дні Революції Гідності, що зумовило ріст популярності політсили. Вона була конвертована у перемогу Віталія Кличка на виборах мера столиці у травні 2014 року.

У 2015 році "УДАР" увійшов до складу політичного альянсу, що його було сформовано навколо п’ятого президента України Петра Порошенка. Нове об’єднання отримало назву БПП – "Блок Петра Порошенка" – й стало стало "партією влади". Від "ударівців" "БПП" взяв кадри, а також партійні червого-білі кольори.

Партія "УДАР" зараз

У ході президентської кампанії 2019 року Кличко зайняв вичікувальну позицію й не поспішав підтримувати Порошенка. Те саме зробили й в "УДАРі" – на місцеві вибори 2020 року партія пішла окрема, до того ж, сам Клико публічно відмовився від підтримки "Європейської Солідарності" (так називається партія Порошенка після ребрендингу) й натякнув, що його політсилу не влаштовує позиція молодшого партнера.

Місцеві вибори 25 жовтня 2020 року "УДАР" розглядає, як пробу сил перед новим етапом у своєму розвитку – у разі успіху буде створено міцний плацдарм для ймовірних дострокових виборів до Верховної Ради, а також президентської кампанії.

Перед місцевими виборами-2020 Кличко оголосив, що невдовзі партію чекає "масштабне оновлення команди, зробимо велику презентацію… Партія матиме ту саму назву – "УДАР".

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26 серпня 2020 року Кличко представив членів оновленої партії "УДАР". Серед нових представників команди:

футболіст Олександр Шовковський

сурдоперекладачка Леся Петровська

адвокат Олексій Шевчук

керівниця департаменту молоді та спорту КМДА Юлія Хан

представниця "УДАРу" на Львівщині Оксана Юринець

начальник управління з питань цивільного захисту КМДА Роман Ткачук

У вересні 2020 року мер столиці заявив, що "УДАР" йде на вибори до Київради, щоб продовжувати зміни, які вони почали. Кличко наголосив, що партія готова до співпраці з проєвропейськими та демократичними політсилами.

Зараз "УДАР" нараховує понад 10 тисяч партійців. Політсила представлена у 24-х регіонах країни, але ядро партії – у столиці.

Партія делегувала 399 представників до місцевих рад у 15-ти регіонах держави.

Пріорітети партії

На сайті "Українського Демократичного Альянсу за Реформи Віталія Кличка" вказано, що серед ключових завдань партії:

зміна української політики шляхом її наближення до європейських стандартів;

перехід до політики, яка базується на європейських цінностях (верховенство права, повага до закону, дотримання прав та свобод, конкурентна демократія), які можуть стати об’єднавчою основою стабільності та розвитку українського суспільства;

проведення реформ на засадах соціально-ринкової економіки та консолідації суспільства;

проведення політичних реформ, спрямованих на створення збалансованої системи влади, розвиток демократичних інститутів та посилення ролі громадянського суспільства;

зміцнення конституціоналізму як основи української державності;

створення Конституції Суспільного Договору.

Програма партії



З'їзд партії "УДАР", на якому було вирішино йти на вибори-2020 самостійно / Фото пресслужби "УДАР"

Сама партія "УДАР" визначає свою ідеологію як "євроатлантизм", тобто створення умов для інтеграцію до ЕС, НАТО й перетворення України на справжню європейську державу. Політологи визначають "УДАР" як правоцентричну партію, щоправда, в її програмі є чимало тез європейських соціал-демократів.

Програма партії декларує такі пріоритети:

збалансування і модернізація системи центральної влади;

розширення повноважень місцевих громад і децентралізація влади;

реформа чиновницького апарату;

економіка рівних можливостей, підтримка малого та середнього бізнесу;

забезпечення верховенство права та розвитку громадянського суспільства;

посилення боротьби з корупцією;

судова реформа;

податкова реформа;

створення можливостей для гідного життя та розвитку усіх суспільних груп;

задоволення мовно-культурних потреб національних меншин та етнічних спільнот;

підтримка народжуваності та проведення реформи охорони здоров’я;

екологічна безпека;

освітня реформа;

евроатлантична інтеграція, але за умов раціональності замість "прагматизму".

Ідеологічними засадами партії декларується демократичний розвиток України, становлення соціально-ринкової економіки, забезпечення верховенства права, пріоритет громадянських прав та свобод.

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Рейтинг партії

Станом на вересень-2020, "УДАР" утримує впевнене лідерство серед політичних сил на виборах до міської ради Києва. За даними опитування соціологічної групи "Рейтинг", за партію чинного мера готові проголосувати 23,6 % серед тих, хто визначився і має намір прийти на вибори.