После объявления результатов местных выборов в "Слуге народа" сделают определенные выводы. В частности, проанализируют работу областных организаций и штабов.

Переформатируют ли коалицию в Раде

Однако предпосылок для переформатирования коалиции в партии пока нет. Об этом заявил глава "Слуги народа" Александр Корниенко, сообщает "РБК-Украина".

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Политик отметил, что когда уладят ситуацию с коронавирусом, вероятно, проведут съезд партии, чтобы имплементировать определенные решения.

Я не вижу предпосылок для переформатирования коалиции и подобных процессов в парламенте,

– отметил Корниенко.

По словам Корниенко, пока не усиливают центробежные процессы во фракции. Оснований для досрочного роспуска парламента глава партии также не видит.

Какие результаты "Слуги народа" на выборах

Заметим, накануне Корниенко уверял, что по параллельным подсчетам "Слуги народа" партия занимает первое место на выборах в областных и районных советов.

Однако, согласно результатам экзит-полов, кандидаты от "слуг" в крупных городах обычно не вышли во второй тур мэрских выборов. По партийным спискам "слуги" в основном оказались на третьих местах и ​​ниже.

Правда, официальных результатов голосования еще нет.