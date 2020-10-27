Після оголошення результатів місцевих виборів у "Слузі народу" зроблять певні висновки. Зокрема, проаналізують роботу обласних організацій та штабів.

Чи переформатують коаліцію у Раді

Однак передумов для переформатування коаліції у партії наразі немає. Про це заявив глава "Слуги народу" Олександр Корнієнко, повідомляє "РБК-Україна".

До теми Це не провал, – у "Слузі народу" відреагували на результати екзитполів

Політик відзначив, що коли владнають ситуацію з коронавірусом, ймовірно, проведуть з'їзд партії, аби імплементувати певні рішення.

Я не бачу передумов для переформатування коаліції та подібних процесів у парламенті,

– наголосив Корнієнко.

За словами Корнієнка, наразі не посилюють відцентрові процеси у фракції. Підстав для дострокового розпуску парламенту глава партії також не бачить.

Які результати "Слуги народу" на виборах

Зауважимо, напередодні Корнієнко запевняв, що за паралельними підрахунками "Слуги народу" партія займає перше місце на виборах до обласних та районних рад.

Однак, згідно з результатами екзитполів, кандидати від "слуг" у великих містах переважно не вийшли у другий тур мерських перегонів. За партійними списками "слуги" здебільшого опинились на третіх місцях і нижче.

Щоправда, офіційних результатів голосування ще немає.