В Полтаве во время 2 тура местных выборов 22 ноября членов участковой избирательной комиссии заподозрили в фальсификации результатов голосования. Причиной стал слишком быстрый подсчет голосов избирателей.

В Подольской территориальной избирательной комиссии отказались принимать документацию и настаивали на повторном пересчете голосов. Об этом сообщает Гражданская сеть ОПОРА.

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Однако члены участковой избирательной комиссии отказывались пересчитывать голоса избирателей. Вспыхнула схватка.

Впоследствии в нее вмешались представители кандидата на должность мэра Полтавы Александра Мамая. Закончилось все тем, что и сам Мамай прибыл на место происшествия.

Обратите внимание! В Полтаве во 2 туре за кресло мэра борются действующий глава города Александр Мамай ("За будущее") и Сергей Иващенко ("Слуга народа").

Во время столкновения пострадал стол в помещении Подольской ТИК. Его сломали.

В Полтаве членов избирательной комиссии заподозрили в фальсификациях: смотрите видео