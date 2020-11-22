Жители Полтавы 22 ноября приняли участие во втором туре местных выборов. По результатам опроса, победу в борьбе за пост мэра получает Сергей Иващенко.

Уже известны первые результаты опроса второго тура выборов в Полтаве, сообщает местное интернет-издание "Полтавщина".

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Согласно им, победу одерживает кандидат от "Слуги народа" Сергей Иващенко.

Результаты опроса

Сергей Иващенко – 41,6%;

Александр Мамай – 33,1%.

В то же время не пошли на выборы 22,1% и еще 3,3% испортили бюллетень.

Какими были результаты первого тура выборов

Александр Мамай – 30,6%;

Сергей Иващенко – 17,71%.

Справка. Второй тур проходит в городах с населением более 75 тысяч человек, в которых мэра не удалось выбрать в первом туре. То есть ни один из кандидатов не набрал необходимых для победы более 50% голосов.