Кто побеждает в Полтаве на выборах мэра: данные опроса
Жители Полтавы 22 ноября приняли участие во втором туре местных выборов. По результатам опроса, победу в борьбе за пост мэра получает Сергей Иващенко.
Уже известны первые результаты опроса второго тура выборов в Полтаве, сообщает местное интернет-издание "Полтавщина".
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Согласно им, победу одерживает кандидат от "Слуги народа" Сергей Иващенко.
Результаты опроса
- Сергей Иващенко – 41,6%;
- Александр Мамай – 33,1%.
В то же время не пошли на выборы 22,1% и еще 3,3% испортили бюллетень.
Какими были результаты первого тура выборов
- Александр Мамай – 30,6%;
- Сергей Иващенко – 17,71%.
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