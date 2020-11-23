У Полтаві під час 2 туру місцевих виборів 22 листопада членів дільничної виборчої комісії запідозрили у фальсифікації результатів голосування. Причиною став занадто швидкий підрахунок голосів виборців.

У Подільській територіальній виборчій комісії відмовилися приймати документацію і наполягали на повторному перерахунку голосів. Про це повідомляє громадянська мережа ОПОРА.

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Однак члени дільничної виборчої комісії відмовлялися перераховувати голоси виборців. Спалахнула сутичка.

Згодом у неї втрутилися представники кандидата на посаду мера Полтави Олександра Мамая. Закінчилося усе тим, що і сам Мамай прибув на місце події.

Зверніть увагу! У Полтаві у 2 турі за крісло мера борються чинний очільник міста Олександр Мамай ("За майбутнє") та Сергій Іващенко ("Слуга народу").

Під час сутички постраждав стіл у приміщенні Подільської ТВК. Його зламали.

У Полтаві членів виборчої комісії запідозрили у фальсифікаціях: дивіться відео