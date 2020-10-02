Больше общественного транспорта, меньше застройки, приватизация коммунальных предприятий и Музей агрессии России против Украины — именно таким видит Сергей Притула Киев в будущем.

Шоумен Сергей Притула, который будет баллотироваться на место мэра столицы Украины презентовал свою программу "Киев без напрягов". Он говорит, что жители столицы находятся в постоянном стрессе и сталкиваются с множеством "напрягов". Сайт 24 канала рассказывает, что предлагает Притула своим избирателям и как хочет изменить столицу.

Сергей Притула баллотируется от партии "Голос" и не может похвастаться своей индивидуальной программой. На его личном предвыборном сайте один документ — для него и для всей команды, которая будет баллотироваться в Киевсовет. Поэтому партия разработала дорожную карту, которая состоит из четырех основных пунктов, рассказываем подробнее о каждом из них.

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Профессиональное управление и господство

Команда "Голоса" уверяет, что городом должна руководить община, поэтому они предлагают увеличить роль органов самоорганизации населения, расширить участие общества в формировании планов и бюджетов развития, создать просветительскую программу по развитию местного самоуправления, чтобы больше киевлян приобщались к принятию решений.

Кроме этого в программе обещают проводить независимую экспертизу всех проектов по строительству и реконструкции и провести инвентаризацию всех коммунальных предприятий Киева, чтобы ликвидировать ненужные. Также будет проведена приватизация всех непрофильных коммунальных предприятий, чтобы ликвидировать "кормушки" для чиновников.

Сергей Притула также хочет обеспечить развитие муниципальной полиции и ее сотрудничество с Национальной полицией Украины, внедрить программу безопасности дорожного движения. Планируют также разработать эффективную программу профилактики преступлений: улицы будут более освещенными, а установленные видеокамеры начнут работать.

Одна из целей команды "Голоса" — остановить хаотичную застройку Киева. Строительство новых жилых массивов и жилых комплексов будет проводиться только при условии создания соответствующей социальной и транспортной инфраструктуры (садики, школы, больницы, дороги). А также планируют восстановить самобытность Старого Киева.

Под общественный и экспертный контроль поставят качество и цену коммунальных услуг, вывоза мусора, освещения улиц, уборки и благоустройства. Будет проведен независимый аудит на городских коммунальных монополиях, а устаревшие коммуникации заменят для повышения качества воды.



Сергей Притула / Фото facebook-страница партии "Голос"

Киев – динамичный город

В этом блоке Притула и его команда говорят о развитии транспортной системы. Так, планируют развивать инфраструктуру, которая будет удобной для всех: пешеходов, водителей, велосипедистов.

Обещают:

увеличить частоту движения общественного транспорта на 30% за 5 лет за счет покупки новых автобусов, троллейбусов и трамваев;

создать и реализовать концепцию развития сети скоростного трамвая, путем объединения трамвайных систем Левого и Правого берегов Киева, строительство скоростного трамвая с Троещины на правый берег;

обеспечить доступность общественного транспорта и пешеходной инфраструктуры для людей с инвалидностью, пожилых людей, родителей с колясками, а также сделает доступным социальный транспорт с соответствующей комплектацией в каждый район столицы;

создать сеть велосипедных маршрутов;

развивать сеть перехватывающих паркингов на ключевых станциях метро.

обязать застройщиков при строительстве жилья, офисов или ТРЦ обеспечивать соответствующее количество парковочных мест;

сделать строительство объездной дороги вокруг Киева приоритетным стратегическим инфраструктурным проектом.

Киев – город чистого воздуха и воды

В экологическом блоке своей программы Притула обещает создать эффективную систему мониторинга качества воздуха и воды, которая регулярно обновляется онлайн, внедрить городскую программу очистки рек и озер и экологической безопасности Днепра и запретить уничтожение зеленых зон и насаждений.

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Также планируют завершить реконструкцию Бортнической станции аэрации и разработать проект сбалансированного развития киевских островов.

Киев – город гармоничного развития

Этот блок кандидата посвящен связям с бизнесом, образованию и медицине. Поэтому здесь акцентируют внимание на проведении прозрачных аукционов для аренды и продажи коммунального имущества, создании прозрачной городской программы занятости для людей с инвалидностью и создании условий для привлечения бизнеса к решению городских проблем.

Планируют ремонтировать медицинские учреждения и поликлиники, а также садики и школы. Еще один пункт — это внедрение прозрачной системы грантового финансирования культурных, просветительских и спортивных проектов – театров, галерей, фестивалей.

Если говорить о более конкретных целях, то в "Голосе" предлагают создать Культурные Центры, которые будут объединять функции библиотеки, дома культуры, центра информационных технологий; и Музей агрессии России против Украины.