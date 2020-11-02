Сергій Притула розповів, що йому пропонували проплатити виборчу кампанію просто так. Зокрема, кандидат у голови Київської міської ради відмовився від пропозиції на 2,5 мільйона доларів.

На проведення передвиборчої кампанії Притулі давали гроші різні люди. На сайті кандидата навіть була створена функція для пожертви коштів. Про це політик розповів у інтерв'ю "Українській правді".

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За словами кандидата, гроші йому пропонували українці зі списку Forbes.

Найсмачнішою була пропозиція проплатити кампанію в розмірі 2,5 мільйона доларів, які пропонувалися кешом і "без обязов, ничё не надо нам. Вот просто на",

– розповів Притула.

Пропозицій фінансування кампанії у політика було чимало. Однак, за словами Притули, серед них не було таких спонсорів, "від яких він би міг дозволити собі взяти кошти".

Скільки коштувала виборча кампанія Притули

До офіційного початку виборчої кампанії політик з сімейного бюджету витратив 30 тисяч доларів. Він віддав їх для свого штабу, коли той перебував у скрутній фінансовій ситуації.

Водночас Сергій Притула не називає скільки загалом коштувала його кампанія, мовляв, він чекає на звіт.

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Це, мабуть, якісь дуже великі гроші. Але не такі великі, які дозволяли собі наші конкуренти на цих виборах. Треба дочекатися звіту, який партія подасть в НАЗК, і там побачимо. Самому цікаво,

– сказав Притула.

Крім того, кандидат зауважив, що гроші йому не давали ні Віталій Хомутиннік, ні Пінчук, ні Фрідман.

Зверніть увагу! Сергій Притула був кандидатом на місцевих виборах 2020 у мери Києва від партії "Голос". Однак, за даними екзитполів, його обійшли чинний очільник столиці Віталій Кличко та кандидат від ОПЗЖ Олександр Попов. За Притулу проголосували 8,3% виборців. Водночас кандидат заявляв, що незалежно від результатів виборів він і надалі займатиметься політикою.