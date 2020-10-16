Граждане местные выборы воспринимают почему-то менее серьезно, чем парламентские или президентские, поэтому приходят обычно на участки неохотно. Однако, прийти и проголосовать 25 октября все же необходимо.

В чем важность местных выборов – читайте в материале журналистов 24 канала. А также узнайте, как пандемия повлияет на явку на участках в этом году.

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Право выбирать

Право выбирать – один из фундаментальных столпов демократии. Впрочем, часто граждане этим правом пренебрегают, мол, времени нет, лень, отговорки типа "за нас уже решили" или "не за кого". Особенно это касается местных выборов.

Как менялась явка на выборах: что на это влияет

Если в 1994 году явка на местные составляла рекордные более 75,5% , то дальше систематически снижалась;

, то дальше систематически снижалась; почти 71% – в 1998 году;

69% в 2002 году;

67% в 2006 году.

в 2010 году явка уже не достигала и 50%;

2015-составила 46,6%. В этом году специалисты прогнозируют еще более низкую посещаемость.

Чем больше больных, тем меньше у людей объективно желание идти на выборы, потому что люди просто переживают,

– отметил эксперт по политике Александр Солонтай.

На явку будет влиять осведомленность граждан о мерах безопасности и о часах с наименьшим наплывом людей, учитывая особенности региона. Например, жители Западной Украины идут на выборы после церкви, а Восточной – как только участок открылся. Наименьшая концентрация людей - перед закрытием.

Справка. Местные выборы в Украине состоятся 25 октября.

Другая причина низкой явки – достаточно поверхностное понимание роли местного самоуправления у многих граждан.

"Такие вопросы как армия, работа гривни, государственные отношения, международные соглашения, курс на евроинтеграцию, вопросы таможни, налогов – они все решаются на государственном уровне и невозможно их решить на местном уровне", – отметил Солонтай.

Так же есть вопросы на местном уровне, которые невозможно решить на государственном – будь то с рабочими местами, с транспортом, детскими садиками или школой, с больницей, парком, или с качеством воды, или вывозом мусора.

Глава государства не отвечает за ямы у подъезда, уборку и покраску,

– подчеркнул генеральный директор Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

О политической рекламе

Возможностей у местной власти с развитием децентрализации становится все больше, так же как денег. Недаром на предвыборные бои за все это кандидаты их партии тратят огромные ресурсы. Больше всего вкладывают именно в рекламу. По словам экспертов, речь идет о 80 – 90% средств избирательного фонда. Начинают даже раньше старта кампании.

В этом году своеобразной агитацией занимается и президент. С кандидатами по городам ездит и избирателей на участки, мол, поговорить зовет.

Внимание За кого хотят голосовать украинцы на местных выборах: рейтинг партий

Специалисты же призывают граждан подойти к своему выбору с умом и не покупаться на технологии и рекламу. Ведь голосовать должны не за бренд, не за предпочтения в соцсетях, а за реальные изменения, как хотим видеть в своих городах и селах.