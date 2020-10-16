Громадяни місцеві вибори сприймають чомусь менш серйозно, ніж парламентські чи президентські, тож приходять зазвичай на дільниці неохоче. Однак, прийти й проголосувати 25 жовтня все ж необхідно.

У чому важливість місцевих виборів – читайте в матеріалі журналістів 24 каналу. А також дізнайтесь, як пандемія вплине на явку на дільницях цьогоріч.

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Право обирати

Право обирати – один із фундаментальних стовпів демократії. Утім часто громадяни цим правом нехтують, мовляв, часу немає, лінь, відмовки на кшталт "за нас вже вирішили" або "нема за кого". Особливо це стосується місцевих виборів.

Як змінювалась явка на виборах: що на це впливає

Якщо у 1994 році явка на місцеві складала рекордні понад 75,5% , то далі систематично знижувалась;

, то далі систематично знижувалась; майже 71% – у 1998 році;

69% у 2002 році;

67% у 2006 році.

у 2010 році явка вже не досягала і 50%;

2015 – склала 46,6%. Цьогоріч фахівці прогнозують ще нижчу відвідуваність.

Чим більше хворих, тим менше у людей об'єктивно бажання йти на вибори, бо люди просто переживають,

– зазначив експерт з політики Олександр Солонтай.

На явку впливатиме поінформованість громадян про заходи безпеки й про години з найменшим напливом людей, зважаючи на особливості регіону. Наприклад, жителі західної України йдуть на вибори після церкви, а східної – щойно дільниця відкрилась. Найменша концентрація людей – перед закриттям.

Довідка. Місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня.

Інша причина низької явки – досить поверхневе розуміння ролі місцевого самоврядування у багатьох громадян.

"Такі питання як армія, робота гривні, державні відносини, міжнародні угоди, курс на євроінтеграцію, питання митниці, податків – вони всі вирішуються на державному рівні й не можливо їх вирішити на місцевому рівні", – наголосив Солонтай.

Отак само є питання на місцевому рівні, які неможливо вирішити на державному- чи то з робочими місцями, з транспортом, дитячими садочками чи школою, з лікарнею, парком, або з якістю води, чи вивезенням сміття.

Глава держави не відповідає за ями біля під'їзду, прибирання та фарбування,

– наголосив генеральний директор Комітету виборців України Олексій Кошель.

Про політичну рекламу

Можливостей у місцевої влади з розвитком децентралізації стає дедалі більше, так само як грошей. Недарма на передвиборчі бої за все це кандидати їх партії витрачають шалені ресурси. Найбільше вкладають саме у рекламу. За словами експертів, йдеться про 80 – 90% коштів виборчого фонду. Розпочинають навіть раніше старту кампанії.

Цьогоріч своєрідною агітацією займається і президент. З кандидатами містами їздить і виборців на дільниці, мовляв, поговорити кличе.

Увага За кого хочуть голосувати українці на місцевих виборах: рейтинг партій

Фахівці ж закликають громадян підійти до свого вибору з розумом і не купуватись на технології й рекламу. Адже голосувати маємо не за бренд, не за уподобайки у соцмережах, а за реальні зміни, як хочемо бачити у своїх містах і селах.