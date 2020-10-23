На парламентских выборах-2019 "Радикальная партия Олега Ляшко" не получила ни одного мандата и ушла в тень. Но амбиции у радикалов остались и они стремятся вернуться на политическую арену. Местные выборы 2020 – хороший шанс напомнить о себе.

С каким планами, идеями и программой Ляшко и компания идут на выборы, а также кратко о становлении партии – читайте в материале 24 канала.

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История создания партии

Украинская радикально-демократическая партия была основана общественным деятелем Владиславом Телипко осенью 2010 года. Через год лидером партии стал внефракционный депутат Верховной Рады Олег Ляшко, тогда же партия сменила название.

На парламентских выборах 2012 года Радикальная партия заняла лишь 8 место, набрав 1,08% голосов и не попала в списки Верховной Рады. В одномандатных избирательных округах в парламент прошел только лидер партии – Олег Ляшко, который одержал победу на одном из округов Черниговщины.

Как утверждают проведенные социальные исследования, половина избирателей "Радикальной партии" – жители сел, и лишь 19% тех, кто поддерживал партию на выборах, имели высшее образование.

В 2015 году радикалы получили 6 место на местных выборах и завели в советы 2120 партийных депутатов. Данные ЦИК свидетельствуют, что предвыборная кампания-2015 обеспечила партии значительное количество избирателей на округах Киевщины. По партийному списку "Радикальная партия Олега Ляшко" получила 22 мандата в Раде 8-го созыва. Фракцию возглавил Олег Ляшко. В этом же году партия вошла в коалицию с БПП, "Народным фронтом", "Батькивщиной" и "Самопомич". Однако долго удержаться в объединении радикалы не смогли. После голосования за изменения в Конституцию в разделе децентрализации партия Ляшко объявила о переходе в оппозицию.



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В истории "Радикальной партии" немало скандалов, связанных с депутатами фракции. В 2015 году генпрокурор Виктор Шокин продемонстрировал видео, на котором радикал Игорь Мосийчук требовал взятки. Как следствие, депутаты ВР проголосовали за предложение привлечь Мосийчука к уголовной ответственности и задержать. Но административный суд Украины признал незаконным постановление Верховной Рады о снятии депутатской неприкосновенности с радикала, а Генеральная прокуратура Украины отозвала ходатайство об аресте.

Также вопрос лишения неприкосновенности поднимался в отношении Андрея Лозового, который выполнял функции заместителя главы партии. Депутата обвиняли в уклонении от уплаты налогов почти на 2 миллиона гривен, однако Рада отказалась привлекать его к уголовной ответственности.

Еще один скандал, связанный с радикалами, произошел в 2017 году после публикации в The New York Times информации о том, что Андрей Артеменко передал план нормализации отношений между Украиной и Россией экс-советнику президента США Майклу Флинну. Журналисты утверждали, что политик поддерживал связь с Майклом Коэном – адвокатом Дональда Трампа. Артеменко исключили из фракции РПЛ.

Как указано на официальном сайте партии, сейчас ячейки "Радикальной партии" есть в 24-х областях Украины и в столице. Впрочем, согласно данным отчета о доходах и имуществе политической силы, у радикалов нет ни одной партийной ячейки со статусом юрлица.

Лидер партии

В открытых реестрах указано, что лидером партии и председателем политического совета является Олег Ляшко.

Рейтинг партии

Как утверждают результаты сентябрьского опроса, рейтинг "Радикальной партии Олега Ляшко" по Украине составляет 4,4%. Киевщина и Харьков могут обеспечить партии лишь по 1,0-1,1% голосов, Днепр – 1,5%. Во Львове партию готовы поддержать 2,3% опрошенных.

Идеология

По идеологии "Радикальная партия Олега Ляшко" – это популистское левачество с проявлениями национализма. Сам Ляшко комментирует это так: "В нашей стране все, что правильно говоришь, – популизм. А все, что правильно делаешь, – пиар".

Среди ведущих намерений партии:

снижение налогов на зарплату,

запрет продажи сельскохозяйственных земель и устранение незаконного рынка земли,

увеличение бюджетных расходов на медицину, улучшение системы здравоохранения в селах.

Бренд партии построен вокруг персоны Олега Ляшко и символа вил. Лидер политической силы неоднократно представлялся как простой житель села, часто это сопровождалось скандалами. Так на протесте фермеров Ляшко пытался провести в Верховную Раду корову, а в 2013 году нардепа не пустили на самолет, поскольку он хотел перевезти с собой вилы для "поднятия народного восстания в Донецке".



Олег Ляшко с коровами у Кабмина

Программа партии

Политическая сила не представила обновленной программы перед местными выборами 2020 года. Общее представление о курсе партии можно найти в предыдущей версии, подготовленной перед внеочередными выборами-2019.

Как указано во введении, эта программа написана со слов фермера, врача, учителя, шахтера и пенсионера. Среди основных тезисов:

сократить количество депутатов до 250, а министерств – до 10;

проведение судебной реформы;

введение государственного регулирования цен на лекарства и продукты;

разработка программ доступного жилья для молодых семей;

увеличение доходов для работников рабочих профессий (столяров, сварщиков, строителей и трактористов);

восстановление промышленности.

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Более конкретные шаги предложены в предвыборной программе житомирской областной организации "Радикальной партии Олега Ляшко". Политическая сила обещает побороть безработицу, урегулировать стоимость коммунальных услуг, улучшить состояние дорог, устранить наркоманию и алкоголизм, остановить хищение земель и коррупцию в местной власти, а также заняться освещением населенных пунктов.

Также региональная организация предлагает стратегию эффективного распределения налогов и выделения бюджетных средств на программу совершенствования профессиональных навыков медиков и учителей. К тому же в партии отмечают, что средства налогоплательщиков должны тратиться на нужды, которые определены непосредственно самими налогоплательщиками как приоритетные.