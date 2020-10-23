На парламентських виборах-2019 "Радикальна партія Олега Ляшка" не здобула жодного мандату і пішла у затінок. Але амбіції у радикалів залишилися , і вони прагнуть повернутися на політичну арену. Місцеві вибори 2020 – хороший шанс нагадати про себе.

З яким планами, ідеями та програмою Ляшко і компанія йдуть на вибори, а також коротко про становлення партії – читайте у матеріалі 24 каналу.

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Історія створення партії

Українська радикально-демократична партія була заснована громадським діячем Владиславом Теліпком осінню 2010 року. Через рік лідером партії став позафракційний депутат Верховної Ради Олег Ляшко, тоді ж політсила змінила назву.

На парламентських виборах 2012 року "Радикальна партія" посіла лише 8 місце, набравши 1,08% голосів, і не потрапила списком до Верховної Ради. В одномандатних виборчих округах до парламенту пройшов лише лідер партії – Олег Ляшко, який здобув перемогу на одному з округів Чернігівщини.

Як стверджують проведені соціальні дослідження, половина виборців "Радикальної партії" – жителі сіл, і лише 19% тих, хто підтримував партію на виборах, мали вищу освіту.

У 2015 році радикали здобули 6 місце на місцевих виборах та завели до рад 2120 партійних депутатів. Дані ЦВК свідчать, що передвиборча кампанія-2015 забезпечила партії значну кількість виборців на округах Київщини. За партійним списком "Радикальна партія Олега Ляшка" отримала 22 мандати у Раді 8-го скликання. Фракцію очолив Олег Ляшко. Цього ж року партія ввійшла до коаліції з БПП, "Народним фронтом", "Батьківщиною" та "Самопоміччю". Однак довго втриматися в об’єднанні радикали не змогли. Після голосування за зміни до Конституції України в розділі децентралізації партія Ляшка оголосила про перехід в опозицію.



Радикали блокують трибуну у Верховній Раді

В історії "Радикальної партії" чимало скандалів, пов’язаних з депутатами фракції. У 2015 році генпрокурор Віктор Шокін продемонстрував відео, в якому радикал Ігор Мосійчук вимагав хабарі. Як наслідок, депутати ВР проголосували за пропозицію притягнути Мосійчука до кримінальної відповідальності та затримати. Але адміністративний суд України визнав незаконною постанову Верховної Ради про зняття депутатської недоторканності з радикала, а Генеральна прокуратура України відкликала клопотання про арешт.

Також питання позбавлення недоторканності підіймалося стосовно Андрія Лозового, який виконував функції заступника глави партії. Депутата звинувачували в ухиленні від сплати податків майже на 2 мільйона гривень, проте Рада відмовилася притягати його до кримінальної відповідальності.

Ще один скандал, пов’язаний з радикалами відбувся у 2017 році після публікації в The New York Times інформації про те, що Андрій Артеменко передав план нормалізації відносин між Україною та Росією ексраднику президента США Майклу Флінну. Журналісти стверджували, що політик підтримував зв’язок з Майклом Коеном – адвокатом Дональда Трампа. Через поширення розслідування Артеменка виключили з фракції РПЛ.

Як зазначено на офіційному сайті партії, нині осередки "Радикальної партії" є у 24-х областях України і в столиці. Втім, згідно з даними звіту про доходи та майно політичної сили, у радикалів немає жодного партійного осередку зі статусом юрособи.

Лідер партії

У відкритих реєстрах зазначено, що лідером партії та головою політичної ради є Олег Ляшко.

Рейтинг партії

Як стверджують результати вересневого опитування, рейтинг "Радикальної партії Олега Ляшка" по Україні становить 4,4%. Київщина та Харків можуть забезпечити партії лише по 1,0-1,1% голосів, Дніпро – 1,5%. У Львові партію готові підтримати 2,3% опитаних.

Ідеологія

За ідеологією "Радикальна партія Олега Ляшка" – це популістське лівацтво з проявами націоналізму. Сам Ляшко коментує це так: "У нашій країні все, що правильно кажеш – популізм. А все, що правильно робиш – піар".

Серед провідних намірів партії:

зниження податків на зарплату,

заборона продажу сільськогосподарських земель та усунення незаконного ринку землі,

збільшення бюджетних витрат на медицину, покращення системи охорони здоров’я в селах.

Бренд партії побудований навколо персони Олега Ляшка та символу вил. Лідер політичної сили неодноразово репрезентувався як простий житель села, часто це супроводжувалося скандалами. Так на протесті фермерів Ляшко намагався провести до Верховної Ради корову, а у 2013 році нардепа не пустили на літак, оскільки він хотів перевезти з собою вила для "підняття народного повстання у Донецьку".



Олег Ляшко з коровами біля Кабміну

Програма партії

Політична сила не представила оновленої програми перед місцевими виборами 2020 року. Загальне уявлення про курс партії можна знайти в попередній версії, підготовленій перед позачерговими виборами-2019.

Як зазначено у вступі, ця програма написана зі слів фермера, лікаря, вчителя, шахтаря та пенсіонера. Серед основних тез:

скоротити кількість депутатів до 250, а міністерств – до 10;

проведення судової реформи;

запровадження державного регулювання цін на ліки та продукти;

розробка програм доступного житла для молодих сімей;

збільшення доходів для працівників робочих професій (столярів, зварювальників, будівельників і трактористів);

відновлення промисловості.

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Конкретніші кроки запропоновані в передвиборній програмі Житомирської обласної організації "Радикальної партії Олега Ляшка". Політична сила обіцяє побороти безробіття, врегулювати вартість комунальних послуг, покращити стан доріг, усунути наркоманію та алкоголізм, зупинити розкрадання земель та корупцію в місцевій владі, а також зайнятися освітленням населених пунктів.

Також регіональна організація пропонує стратегію ефективного розподілу податків та виділення бюджетних коштів на програму вдосконалення професійних навичок медиків та вчителів. До того ж у партії зазначають, що кошти платників податків повинні витрачатися на потреби, що визначені безпосередньо самими платниками податків як пріоритетні.