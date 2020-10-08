Чергові місцеві вибори в Україні заплановані на 25 жовтня. Які шанси у кандидатів на посаду мера Запоріжжя, а також які політичні партій можуть пройти у міську та обласну ради – читайте у матеріалі 24 каналу.

Рейтинг кандидатів у мери Запоріжжя

Опитування місцевих жителів Запоріжжя щодо їхніх політичних симпатій ще у вересні провела соціологічна група "Рейтинг".

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Яка була підтримка у кандидатів у мери міста:

лідером є Володимир Буряк ("Партія Володимира Буряка "Єднання"), – його готові підтримати 56,0% тих, хто визначився та має намір взяти участь у виборах;

("Партія Володимира Буряка "Єднання"), – його готові підтримати 56,0% тих, хто визначився та має намір взяти участь у виборах; Віталія Тишечка ("Слуга народу") підтримують 10,7%;

Володимира Кальцева ("Опозиційна платформа – За життя") – 8,7%;

Валерія Прозапаса ("Європейська солідарність") – 7,6%;

Віталіну Яковлеву ("Партія Шарія") – 5,8%.

Рейтинг інших кандидатів є нижчим за 4%. Тих, хто не визначився, приблизно 13%.

До слова, опитування провели ще до офіційної реєстрації кандидатів. Хоча соціологи раніше й не володіли повним переліком офіційно зареєстрованих кандидатів, та статистика свідчить, що більшість голосів опитані готові були віддати за чинного мера Запоріжжя Буряка.

Рейтинг партій до міської ради Запоріжжя

Найбільшу підтримку має партія чинного мера.

Партія Буряка "Єднання" – 32,7% серед тих, хто визначився і має намір прийти на вибори;

"Слугу народу" підтримують 16,8%;

"Опозиційну платформу – За життя" – 13,5%;

"Європейську солідарність" – 9,8%;

"Партію Шарія" – 7,5%;

"Батьківщину" – 6,1%;

"Перемогу Пальчевського" – 3,6%.

Рейтинги інших політичних сил – нижче 3%. Не визначились із вибором – 12-13%.

Рейтинг партій до обласної ради Запоріжжя

Лідерами на виборах до Запорізької обласної ради є дві партії, які заручилися однаковим рівнем підтримки.

"Опозиційна платформа – За життя" та "Слуга народу" – по 21,7% голосів від тих, хто визначився і має намір прийти на вибори;

Партія Буряка "Єднання" – 17,4%;

"Європейська солідарність" – 7,9%;

"Партія Шарія" і "Батьківщина" – по 7,0%;

"За майбутнє" – 3,6%.

Рейтинг інших сил – нижче 3%. Тих, хто не визначився, – 16-17%. Не голосуватимуть – 7,4% респондентів.

Дізнайтеся більше Місцеві вибори 2020: за якими правилами все відбуватиметься та що нового чекає на українців

Що відомо про опитування? Його провів "Рейтинг". У дослідженні взяли участь 1 600 мешканців Запорізької області від 18 років. Терміни проведення: 10- 14 вересня 2020 року.

Зверніть увагу! Місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня. Про перебіг передвиборчої кампанії, а також деталі щодо інших кандидатів у мери, депутати читайте на сайті 24 каналу.