Социолог назвал 4 причины, почему вырос рейтинг партий-лидеров на местных выборах
Социологическая группа "Рейтинг" опубликовала новые данные по поддержке политических партий, участвующих в местных выборах 2020. Стало известно, что рейтинг большинства партий существенно вырос. Социолог назвал несколько причин таких изменений в политических предпочтениях украинцев.
Заместитель директора социологической группы "Рейтинг" Любомир Мысив в эфире 24 канала заметил, что определенная динамика в рейтинге есть у всех партий.
Обратите внимание Чью победу на выборах украинцы считают важнейшей
Больше всего выросла поддержка в таких политических сил:
- "Слуга народа";
- "Оппозиционная платформа – За жизнь";
- "Европейская солидарность";
- "Батькивщина";
- "За будущее".
Рейтинг партий на местных выборах 2020 / Инфографика 24 канала
Почему существенно вырос рейтинг партий-лидеров
По словам Мысива, рост поддержки можно связать с несколькими факторами.
- Регионы, в которых участвуют эти политические силы, уже четко определились.
- Основные парламентские партии принимают участие во всех выборах в областные советы, что в сумме добавляет им как можно больше голосов.
- Уже активизировалась информационная кампания.
- Голоса за партии, которые передумали участвовать в выборах, перешли к партиям-лидерам.
Почему люди все больше поддерживают партию "За будущее"
Мысив пояснил, что депутаты этой партии представляют хозяйственников, а это запрос общества на местных выборах в 2020 году.
Они готовы голосовать за тех, кто доказал свою способность выполнять и доводить до конца свои дела. Поэтому мы видим рост еще и бренда "Наш край", это подтверждает запрос граждан на определенные политические силы с такими лидерами,
– заметил Мысив.
Почему в "Голоса" малая поддержка
Эксперт отметил, что партия "Голос" участвует в немногих областных советах – менее 10%. "Это влияет, ведь это агрегированный рейтинг, мы опрашиваем каждый регион. Если у них нет голосов в определенном регионе – это уже 0 в рейтинг. Чем больше партии выдвигаются в областные советы – тем выше у них рейтинг", – заверил Мысив.
Как будут проходить местные выборы 2020 / Инфографика 24 канала