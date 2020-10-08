Социологическая группа "Рейтинг" опубликовала новые данные по поддержке политических партий, участвующих в местных выборах 2020. Стало известно, что рейтинг большинства партий существенно вырос. Социолог назвал несколько причин таких изменений в политических предпочтениях украинцев.

Заместитель директора социологической группы "Рейтинг" Любомир Мысив в эфире 24 канала заметил, что определенная динамика в рейтинге есть у всех партий.

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Больше всего выросла поддержка в таких политических сил:

"Слуга народа";

"Оппозиционная платформа – За жизнь";

"Европейская солидарность";

"Батькивщина";

"За будущее".

Подробнее о новом рейтинге партий на местных выборах 2020 читайте в материале 24 канала.

Рейтинг партий на местных выборах 2020 / Инфографика 24 канала

Почему существенно вырос рейтинг партий-лидеров

По словам Мысива, рост поддержки можно связать с несколькими факторами.

Регионы, в которых участвуют эти политические силы, уже четко определились. Основные парламентские партии принимают участие во всех выборах в областные советы, что в сумме добавляет им как можно больше голосов. Уже активизировалась информационная кампания. Голоса за партии, которые передумали участвовать в выборах, перешли к партиям-лидерам.

Почему люди все больше поддерживают партию "За будущее"

Мысив пояснил, что депутаты этой партии представляют хозяйственников, а это запрос общества на местных выборах в 2020 году.

Они готовы голосовать за тех, кто доказал свою способность выполнять и доводить до конца свои дела. Поэтому мы видим рост еще и бренда "Наш край", это подтверждает запрос граждан на определенные политические силы с такими лидерами,

– заметил Мысив.

Почему в "Голоса" малая поддержка

Эксперт отметил, что партия "Голос" участвует в немногих областных советах – менее 10%. "Это влияет, ведь это агрегированный рейтинг, мы опрашиваем каждый регион. Если у них нет голосов в определенном регионе – это уже 0 в рейтинг. Чем больше партии выдвигаются в областные советы – тем выше у них рейтинг", – заверил Мысив.



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