Соціологічна група "Рейтинг" опублікувала нові дані щодо підтримки політичних партій, які беруть участь у місцевих виборах 2020. Стало відомо, що рейтинг більшості партій суттєво зріс. Соціолог назвав кілька причин таких змін у політичних вподобаннях українців.

Заступник директора соціологічної групи "Рейтинг" Любомир Мисів в ефірі 24 каналу зауважив, що певна динаміка у рейтингу є у всіх партій.

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Найбільше зросла підтримка у таких політичних сил:

"Слуга народу";

"Опозиційна платформа – За життя";

"Європейська солідарність";

"Батьківщина";

"За майбутнє".

Детальніше про новий рейтинг партій на місцевих виборах 2020 читайте у матеріалі 24 каналу.



Рейтинг партій на місцевих виборах 2020 / Інфографіка 24 каналу

Чому суттєво зріс рейтинг партій-лідерів

За словами Мисіва, зростання підтримки можна пов'язати з кількома факторами.

Регіони, у яких беруть участь ці політичні сили, вже чітко визначились. Основні парламентські партії беруть участь у всіх виборах до обласних рад, що у сумі додає їм якомога більше голосів. Вже активізувалась інформаційна кампанія. Голоси за партії, які передумали брати участь у виборах, перейшли до партій-лідерів.

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Мисів пояснив, що депутати цієї партії представляють господарників, а це запит суспільства на місцевих виборах у 2020 році.

Вони готові голосувати за тих, хто довів свою спроможність виконувати та доводити до кінця свої справи. Тому ми бачимо зростання ще й бренду "Наш край", це підтверджує запит громадян на певні політичні сили з такими лідерами,

– зауважив Мисів.

Чому у "Голосу" мала підтримка

Експерт наголосив, що партія "Голос" бере участь у небагатьох обласних радах – менше ніж 10%. "Це впливає, адже це агрегований рейтинг, ми опитуємо кожен регіон. Якщо у них немає голосів у певному регіоні – це вже 0 до рейтингу. Чим більше партії висуваються в обласні ради – тим вищий у них рейтинг", – запевнив Мисів.



Як проходитимуть місцеві вибори 2020 / Інфографіка 24 каналу