Соціолог назвав 4 причини, чому зріс рейтинг партій-лідерів на місцевих виборах
Соціологічна група "Рейтинг" опублікувала нові дані щодо підтримки політичних партій, які беруть участь у місцевих виборах 2020. Стало відомо, що рейтинг більшості партій суттєво зріс. Соціолог назвав кілька причин таких змін у політичних вподобаннях українців.
Заступник директора соціологічної групи "Рейтинг" Любомир Мисів в ефірі 24 каналу зауважив, що певна динаміка у рейтингу є у всіх партій.
Зверніть увагу Чию перемогу на виборах українці вважають найважливішою
Найбільше зросла підтримка у таких політичних сил:
- "Слуга народу";
- "Опозиційна платформа – За життя";
- "Європейська солідарність";
- "Батьківщина";
- "За майбутнє".
Рейтинг партій на місцевих виборах 2020 / Інфографіка 24 каналу
Чому суттєво зріс рейтинг партій-лідерів
За словами Мисіва, зростання підтримки можна пов'язати з кількома факторами.
- Регіони, у яких беруть участь ці політичні сили, вже чітко визначились.
- Основні парламентські партії беруть участь у всіх виборах до обласних рад, що у сумі додає їм якомога більше голосів.
- Вже активізувалась інформаційна кампанія.
- Голоси за партії, які передумали брати участь у виборах, перейшли до партій-лідерів.
Чому люди щоразу більше підтримують партію "За майбутнє"
Мисів пояснив, що депутати цієї партії представляють господарників, а це запит суспільства на місцевих виборах у 2020 році.
Вони готові голосувати за тих, хто довів свою спроможність виконувати та доводити до кінця свої справи. Тому ми бачимо зростання ще й бренду "Наш край", це підтверджує запит громадян на певні політичні сили з такими лідерами,
– зауважив Мисів.
Чому у "Голосу" мала підтримка
Експерт наголосив, що партія "Голос" бере участь у небагатьох обласних радах – менше ніж 10%. "Це впливає, адже це агрегований рейтинг, ми опитуємо кожен регіон. Якщо у них немає голосів у певному регіоні – це вже 0 до рейтингу. Чим більше партії висуваються в обласні ради – тим вищий у них рейтинг", – запевнив Мисів.
Як проходитимуть місцеві вибори 2020 / Інфографіка 24 каналу