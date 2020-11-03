Действующий городской голова Ивано-Франковска победил на местных выборах и остается на своей должности еще на один срок. За него проголосовали более 84% избирателей.

Результаты выборов в Ивано-Франковске

О переизбрании члена "Свободы" Марцинкива на пост мэра города сообщил в фейсбуке лидер этой политической силы Олег Тягнибок.

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Действующий городской голова Ивано-Франковска остается на должности. За него отдали свои голоса 84,78% избирателей.

Кроме того, по словам Тягнибока, "свободовцы" получили 28 мандатов (54,10%) в Ивано-Франковском горсовете.

Какими были результаты экзитполов

По данным экзит-пола Центра развития инициатив, действующий городской голова Руслан Марцинкив набирал 84% голосов, за ним шел Петр Шкутяк с поддержкой в 6,7%. За остальных кандидатов проголосовали менее 5% избирателей.

Что касается политических партий, то лидировала "Свобода" – 59%.

К слову, Марцинкив впервые стал мэром Ивано-Франковска в 2015 году. Больше о нем читайте по ссылке.

Справка. Всего по состоянию на утро 3 ноября, согласно данным сайта ЦИК, установлены результаты выборов 282 глав: 68 – городских, 69 – поселковых и 145 – сельских.