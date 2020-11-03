На выборах мэра Ивано-Франковска не было интриги. Победу здесь праздновал действующий глава города – Руслан Марцинкив. За 40-летнего скандального "бургомистра" отдали свои голоса 84%.

Сайт 24 канала рассматривает феномен Руслана Марцинкива – скандального политика, который не только сумел удержаться на плаву, но и переизбрался на второй срок в Ивано-Франковске – практически на безальтернативной основе.

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Биография Руслана Марцинкива

Руслан Марцинкив родился 22 ноября 1979 года в Черниговской области, однако корни у него – на Закарпатье. Именно туда семья будущего политика вернулась позже. Марцинкивы осели в Надворной, здесь маленький Руслан делал первые успехи. В 1996 году он завершил Надворнянский физико-математический лицей, того же года переезжает в областной центр – Ивано-Франковск – на обучение в Государственный технический университет нефти и газа. Еще студентом Марцинкив вступает в "Пласт".

Марцинкив победил 25 октября 2020 года уже в первом туре / Фото с личной страницы мэра Ивано-Франковска на фейсбуке

С 2001 года Руслан Марцинкив непродолжительное время работал в местных предприятиях газовой отрасли, впрочем, это дело его не слишком радовало – молодого экономиста больше захватывали рассказы о славном прошлом, патриотические речи и поиски национальной идеи.

В 2003 году Марцинкив практически повторяет путь главного героя книги "Бойцовский клуб" – бросает работу и начинает заниматься любимым делом. Он возглавляет местный филиал детско-юношеского пластового центра и от теории переходит к практике – становится связным 27 куреня им. Владимира Ивасюка, воспитателем кружка "Беркуты".

Впоследствии Марцинкив начинает все активнее включаться в политическую жизнь Ивано-Франковска. Сначала как помощник заместителя мэра, а впоследствии – как председатель постоянной комиссии облсовета по вопросам молодежной политики.

Руслан Марцинкив – смотрите большое интервью "Громадскому":

"Свобода" – билет в большую политику

Начинающий политик входил в ряды политической силы Виктора Ющенко "Народный союз "Наша Украина". Именно от блока "Наша Украина" Марцинкив был впервые избран в 2006 году, когда стал депутатом Ивано-Франковского облсовета.

Партия была неоднородна и среди ее членов было немало представителей разных идеологий. Еще в 2004 году после громкого скандала из рядов "Нашей Украины" был исключен Олег Тягнибок, тогда же образовалась партия под названием ВО "Свобода".

Марцинкив – депутат Верховной Рады сьмого созыва:

Она не стидилась быть откровенно популистской – презентовала себя как праворадикальное движение, однако в программе было немало левых и иногда левацких идей. Политический стартап мгновенно стал популярной страшилкой для жителей восточных областей, также его поддержали украинские олигархи. При такой поддержке маргинальная политическая сила быстро получила популярность и решилась на следующий шаг.

К теме ВО "Свобода" – леваки в правой обертке

В 2006 году на выборах в Верховную Раду ВО "Свобода" не сумела пройти в парламент, зато в 2010 году стала одним из триумфаторов местных выборов. Руслан Марцинкив представлял политсилу в Ивано-Франковске и возглавлял городскую ячейку "Свободы", свой успех на выборах-2010 он конвертировал в должность секретаря Ивано-Франковского городского совета. За него проголосовали 52 из 59 зарегистрированных депутатов.

Секретарь горсовета

С самого начала Руслан Марцинкив и "Свобода" начали активно атаковать мэра города Виктора Анушевичуса. Уроженец Воркуты был политиком европейской формации – публичным и открытым, правда, город за его двух каденций находился в плачевном состоянии и был на грани коммунальной катастрофы.

Мэр Марцинкив объясняет, является ли он антисемитом, а также отвечает на другие острые вопросы в интервью Skrypin.ua:

Судьба персональной вины мэра была в этом не слишком велика, ведь проблемы накапливались многие годы, а город и регион вообще были разделены на зоны влияния местных бизнесово-криминальных кланов, которые и были реальной властью. Впрочем, именно персональную ответственность городского головы постоянно подчеркивал управляемый Марцинкивом горсовет.

В 2011 году по представлению Марцинкива горсовет признал неудовлетворительной работу Анушевичуса по ЖКХ, впоследствии оппозиционная к мэру структура подготовила ему еще несколько сюрпризов и превратила первую часть его второй каденции на полосу препятствий. Кроме собственно политической борьбы против мэра были использованы и грязные технологии, которые стали фирменным знаком ВО "Свобода" и в других местных советах, а впоследствии – и в парламенте.

Марцинкив за работой / Фото с личной страницы мэра Ивано-Франковска на фейсбуке

В 2012 году Анушевичусу немного повезло – "Свобода" прошла в Верховную Раду седьмого созыва, Марцинкив шел в партийной иерархии под 20-м номером и стал народным депутатом. Таким образом, главный критик мэра Ивано-Франковска перебрался в Киев, однако, лишь на два года.

Марцинкив vs Насалик

В 2015 году Руслан Марцинкив выдвинул собственную кандидатуру на должность городского головы. Главным конкурентом свободовца был влиятельный и авторитетный в определенных кругах Игорь Насалик. Он представлял партию власти – БПП, кроме поддержки Порошенко имел за плечами опыт, поддержку крупного бизнеса, админресурс и даже собственную небольшую армию боевитых активистов. Ему противостоял несистемный кандидат, которым иванофранковцы считали Марцинкива.

"Свободовец" провел очень яркую кампанию – обещал всем все, выступал за все хорошее и был решительно против всего плохого, особенно настаивал на возрождении духовности в городе. Насалик победил в первом туре (почти 28% против почти 24%), а во втором туре победу праздновал уже Марцинкив – 37 714 голосов, 54,82%.

Эпатажный мэр

Уже тогда Руслан Марцинкив стал героем забавных новостей, которые вирусно распространялись в соцсетях. Так, одним из главных эпизодов его мэрской кампании стало пафосное освящение обычного лифта.

Для большинства украинцев это был откровенный сюр, но не для Марцинкива и его электората. Кандидат от "Свободы" позиционирует себя как религиозный фундаменталист, более того – не боится об этом заявлять и действовать соответственно. Именно "борьба за духовность" стала главной приметой деятельности господина мэра.



Политические фрукты / Фото пресс-службы Ивано-Франковского горсовета

Свою работу на посту мэра Ивано-Франковска Марцинкив сделал максимально публичной.

Он постоянно привлекал к себе внимание и стал постоянным героем рубрики курьезы и скандалы.

За свою первую каденцию Руслан успел отметиться следующим:

боролся руками коммунальщиков с открытыми частями женского тела на рекламе;

сделал паломничество для выпускников обязательным;

персонализировал коммунальщиков, пытался ввести персональную ответственность за провалы системы ЖКХ, запрещал летние отпуска для работников ЖЭКов, а затем предложил коммунальщикам общаться матом;

освящал концертный зал после выступления группы "Хамерман уничтожает вирусы";

освящал тот сам лифт, который освящали с участием кандидата в мэры;

запрещал геям быть патриотами;

"Разоблачил" в Украине ЛГБТ-заговор и требовал запрета гей-пропаганды в государстве;

осудил "Фестиваль равенства" во Львове;

организовывал "окончательное решение" цыганского вопроса в Ивано-Франковске, за что потом долго извинялся;

обматерил в стиле Кадырова бригаду футбольных арбитров;

оказался противником абортов;

активно пиарился на открытиях детских площадок, которые были сделаны за бюджетные средства;

боролся с президентом Зеленским из-за карантина;

ради национального рекорда временно стал яблочком.

Марцинкив – фигурант ксенофобского скандала:

Эпатажный стиль, общенациональная известность и склонность к ручному управлению городом не стали помехой для второго срока мэра. 25 октября 2020 года Руслан Марцинкив взял 84% голосов франковцев и уверенно победил на выборах мэра областного центра.