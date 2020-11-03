Чинний міський голова Івано-Франківська переміг на місцевих виборах та залишається на своїй посаді ще на один термін. За нього проголосували понад 84% виборців.

Результати виборів в Івано-Франківську

Про переобрання члена "Свободи" Марцінківа на посаду мера міста повідомив у фейсбуці лідер цієї політичної сили Олег Тягнибок.

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Чинний міський голова Івано-Франківська залишається на посаді. За нього віддали свої голоси 84,78% виборців.

Крім того, за словами Тягнибока, "свободівці" отримали 28 мандатів (54,10%) в Івано-Франківській міськраді.

Якими були результати екзитполів

За даними екзитполу Центру розвитку ініціатив, чинний міський голова Руслан Марцінків набирав 84% голосів, за ним йшов Петро Шкутяк з підтримкою у 6,7%. За решту кандидатів проголосували менше, ніж 5% виборців.

Щодо політичних партій, то лідирувала "Свобода" – 59%.

До слова, Марцінків вперше став мером Івано-Франківська у 2015 році. Більше про нього читайте за посиланням.

Довідка. Всього станом на ранок 3 листопада, згідно з даними сайту ЦВК, встановлені результати виборів 282 голів: 68 – міських, 69 – селищних та 145 – сільських.