Мером Івано-Франківська знову став Руслан Марцінків: результати виборів
Чинний міський голова Івано-Франківська переміг на місцевих виборах та залишається на своїй посаді ще на один термін. За нього проголосували понад 84% виборців.
Результати виборів в Івано-Франківську
Про переобрання члена "Свободи" Марцінківа на посаду мера міста повідомив у фейсбуці лідер цієї політичної сили Олег Тягнибок.
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Чинний міський голова Івано-Франківська залишається на посаді. За нього віддали свої голоси 84,78% виборців.
Крім того, за словами Тягнибока, "свободівці" отримали 28 мандатів (54,10%) в Івано-Франківській міськраді.
Якими були результати екзитполів
За даними екзитполу Центру розвитку ініціатив, чинний міський голова Руслан Марцінків набирав 84% голосів, за ним йшов Петро Шкутяк з підтримкою у 6,7%. За решту кандидатів проголосували менше, ніж 5% виборців.
Щодо політичних партій, то лідирувала "Свобода" – 59%.
До слова, Марцінків вперше став мером Івано-Франківська у 2015 році. Більше про нього читайте за посиланням.
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