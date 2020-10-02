За кресло мэра Луцка поборются сразу 11 кандидатов. Среди них Игорь Полищук, который длительное время был исполняющим обязанности мэра, а также бывший мэр Луцка – Богдан Шиба.

Подробнее о кандидатах в мэры Луцка читайте в материале 24 канала.

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Кто заявил о намерении баллотироваться

Николай Федик – "Свобода";

Алла Надточий – Гражданское Движение "Свідомі";

Богдан Шиба – беспартийный;

Игорь Полищук – "За будущее";

Ирина Чебелюк – "Батькивщина";

Артур Мартиросян – беспартийный;

Роман Бондарук – "Слуга народа";

Евгений Мельник – "Сила и честь";

Дмитрий Глазунов – беспартийный;

Юрий Моклица – "Европейская Солидарность";

Виктор Грысюк – "Эко партия Березы".

Что известно о кандидатах в мэры Луцка

Николай Федик

Член политической партии Всеукраинского объединения "Свобода" получил образование по направлению гражданское право. Имеет опыт работы юристом и был частным предпринимателем. Свою политическую карьеру Федик начал в 2014 году, когда баллотировался на промежуточных выборах в Луцкий горсовет на мажоритарном избирательном округе, однако тогда победу не получил.

Вторая и успешная попытка стать депутатом Луцкого городского совета произошла в 2015 году. Тогда Федика избрали депутатом Луцкой мэрии седьмого созыва от "Свободы".



Николай Федик – кандидат на должность мэра Луцка / Фото "Первого канала социальных новостей"

Богдан Шиба

Бывший мэр Луцка Богдан Шиба вновь планирует вступить в борьбу за кресло городского головы. Он, кроме опыта мэрства, также был первым заместителем председателя Волынской ОГА, а сейчас руководит ГП "Волыньстандартметрология". Кандидат считает себя единственным реальным претендентом на пост главы Луцкого городского совета.

Мы должны за некоторое время до выборов договориться и оставить одну кандидатуру. Я уверен, что так и случится... И я уверен, что это буду я. Я не нарушаю при этом закон и поступаю в соответствии с решениями парторганов,

– сказал он в комментарии местному изданию "Волынь".

Игорь Полищук

11 сентября во время форума сторонников партии в Луцке на должность городского главы выдвинули Игоря Полищука. В 2017 году он некоторое время был исполняющим обязанности мэра. До этого работал юрисконсультом и заместителем главы правления фонда Игоря Палицы "Тільки разом".

На местных выборах 2020 года Полищука выдвинула Волынская областная организация политической партии "За будущее".

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Роман Бондарук

Президентская партия "Слуга народа" выдвинула от своей политсилы Романа Бондарука, как кандидата в мэры Луцка. Ранее Бондарук был депутатом Луцкого горсовета, членом горисполкома, главой правления КП "Промстрой-6". А сейчас он руководит "Волынской типографией".



Роман Бондарук – кандидат от "Слуги народа" / Фото "Цензор.НЕТ"

Евгений Мельник

Кандидат от партии "Сила и честь" окончил Полтавский медицинский институт и работал врачом стоматологом в разных населенных пунктах Волыни. Впоследствии стал частным предпринимателем. В октябре 2010 года его избрали депутатом Волынского областного совета по списку "Свободы".

Также Мельник был членом фракции "Свобода" и главой постоянной комиссии по вопросам международного сотрудничества, внешнеэкономических связей и инвестиций.

Юрий Моклица

"Европейская солидарность" выдвинула общественного деятеля и экс-заместителя мэра Луцка Юрия Моклицу. По специальности – преподаватель географии, в состав команды мэра он попал благодаря протекции народного депутата от Луцка Игоря Лапина, чьим помощником он был.

На посту заместителя мэра Луцка координировал деятельность управления чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения, отделы экологии, молодежи, физической культуры и спорта, службы по делам детей.

Также за кресло городского головы Луцка поборются: