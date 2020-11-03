Офіційні результати виборів мера Луцька: хто пройшов у другий тур
За результатами голосування на виборах мера Луцька 25 жовтня, жоден із кандидатів не набрав понад 50% голосів, тому відбудеться другий тур. В нього вийшли представник партії "За майбутнє" Ігор Поліщук та самовисуванець Богдан Шиба.
Результати виборів очільника Луцької ОТК
Згідно з даними на сайті ЦВК, за Поліщук посів перше місце. За нього свої голоси віддали 18 934 або 32,47% виборців.
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Другий Шиба від нього значно відстав – він здобув підтримку 7 662 або 13,14% жителів Луцька, що мають право голосу. Але це йому не завадило пройти до другого туру.
Цікаво, що Шибу ледь не наздогнав висуванець від "Євросолідарності" Юрій Моклиця. За нього проголосували 7 429 або 12,74% осіб.
Офіційно дату другого туру виборів мера Луцька ще не оголошували. Щоправда, Поліщук у соцмережах повідомив, що повторне голосування відбудеться в неділю, 15 листопада. Згідно з законом, другий тур очільників ОТГ має пройти до 27 листопада.
Як проголосували за решту кандидатів
- Алла Надточій ("Громадянський рух "Свідомі") – 10,21%
- Роман Бондарук ("Слуга народу") – 8,11
- Микола Федік ("Свобода") – 6,63%
- Ірина Чебелюк ("Батьківщина") – 5,96%
- Євген Мельник ("Сила і Честь") – 3,22%
- Артур Мартіросян ("Аграрна партія України") – 1,81%
- Віктор Грисюк ("Еко Партія Берези") – 1,71%
- Дмитро Глазунов (самовисування) – 1,34%
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Що відомо про Поліщука та Шибу?Поліщук у 2017 році певний час виконував обов'язки мера. До цього працював юрисконсультом і заступником голови правління фонду Ігоря Палиці "Тільки разом".
Шиба є колишнім мером Луцька. Він також був першим заступником голови Волинської ОДА, а зараз керує ДП "Волиньстандартметрологія".
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