Официальные результаты выборов в Виннице: кто стал мэром, какие партии прошли в горсовет
Избирательная комиссия обнародовала результаты голосования на местных выборах в Виннице. Мэром города выбрали Сергея Моргунова. В городской совет прошли 4 партии, а в областной – 6.
Областная территориальная избирательная комиссия объявила результаты выборов в горсовет, областной совет, а также городского главы. Об этом сообщает пресс-служба Винницкого горсовета.
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Винница имеет нового мэра
Городского главу жителям Винницы удалось выбрать уже в первом туре.
- Сергей Моргунов набрал 65,93% голосов;
- Сергей Кудлаенко – 13,04%.
Результаты выборов в горсовет
- "Украинская стратегия Гройсмана" – 51,34% (34 депутата);
- "Европейская Солидарность" – 13,32% (9 депутатов);
- "Слуга народа" – 7,15% (6 депутатов);
- "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 6,53% (5 депутатов).
Какие партии прошли в областной совет
- "Украинская стратегия Гройсмана" – 44,37%;
- "Европейская Солидарность" – 11,99%;
- "Батькивщина" – 11,11%;
- "Слуга народа" – 8,76%;
- "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 6,78%;
- "За майбутнє" – 5,92%.
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