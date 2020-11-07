Офіційні результати виборів у Вінниці: хто став мером, які партії пройшли у міськраду
Виборча комісія оприлюднила результати голосування на місцевих виборах у Вінниці. Мером міста обрали Сергія Моргунова. До міської ради пройшли 4 партії, а до обласної – 6.
Обласна територіальна виборча комісія оголосила результати виборів до міськради, обласної ради, а також міського голови. Про це повідомляє пресслужба Вінницької міськради.
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Вінниця має нового мера
Міського голову жителям Вінниці вдалося обрати вже у першому турі.
- Сергій Моргунов набрав 65,93% голосів;
- Сергій Кудлаєнко – 13,04%.
Результати виборів до міськради
- "Українська стратегія Гройсмана" – 51,34% (34 депутати);
- "Європейська солідарність" – 13,32% (9 депутатів);
- "Слуга народу" – 7,15% (6 депутатів);
- "Опозиційна платформа за життя" – 6,53% (5 депутатів).
Які партії пройшли в обласну раду
- "Українська стратегія Гройсмана" – 44,37%;
- "Європейська солідарність" – 11,99%;
- "Батьківщина" – 11,11%;
- "Слуга народу" – 8,76%;
- "Опозиційна платформа – за життя" – 6,78%;
- "За майбутнє" – 5,92%.
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