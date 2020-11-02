25 октября 2020 за кресло мэра Винницы соревновались известный боксер и шоумен, популярная депутат и видеоблогер, кандидаты от партии бывшего и текущего президента, однако убедительную победу одержал действующий мэр города Сергей Моргунов, которого мало знают за пределами Винницы, но очень хорошо в родном городе.

Согласно экзитполам, Сергей Моргунов набрал более 66% голосов винничан и уже может готовиться к своей второй каденции. 24 канал рассказывает о причинах такого успеха бывшего преподавателя истории и знакомит с биографией ближайшего соратника Владимира Гройсмана.

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Биография Моргунова

Сергей Моргунов – коренной винничанин. Он родился 9 июля 1968 года. Учился в Черновцах в местном университете на историческом факультете, с перерывами на службу в армии.

В 1992 году после получения диплома молодой специалист пошел работать преподавателем истории в Винницкий техникум мясной и молочной промышленности. В 90-е это была, мягко говоря, не самая престижная профессия, особенно в провинции, поэтому, когда появилась возможность переквалифицироваться в бизнесмены, Моргунов долго не думал, ведь бизнес этот был семейным.

В Виннице в те времена, как и во многих других городах страны, центром жизни были рынки. Именно с них начинал свое карьерное восхождение будущий премьер Владимир Гройсман, здесь продавали "Винницкие галаретки" и печенье местной кондитерской фабрики, владельцем которой была семья Порошенко, здесь ходили большие деньги, из которых далеко не всегда платили налоги.

Семьи Гройсманов и Моргуновых связывает дружба / Фото vinnitsa.info

Отец Сергея Моргунова, как и отец Гройсмана, в начале 90-х был директором одного из винницких базаров, в его распоряжении был рынок КП "Центральный", поэтому сын его начинает свою деловую карьеру не с пустого места, а в качестве директора одной из касательных к этому делу фирм. В 1998 году Моргунов-старший вместе с партнерами создают ООО "Амик", которое объединило сразу несколько винницких базаров. Моргунов-младший активно участвует в работе компании. Согласно канонической биографии на сайте Винницкого горсовета, там он был заместителем директора. Далее Моргунов идет типичным для представителей новой украинской элиты путем – идет в политику.

Тандем Гройсман – Моргунов

Важным фактором и залогом успешной политической карьеры стало то, что отец Сергея Моргунова дружил с влиятельным Алексеем Порошенко-старшим и находчивым Борисом Гройсманом. На основе этой дружбы возник новый "винницкий клан". Первый сформировали бывшие комсомольцы во главе с успешным в столице в начале 90-х Анатолием Матвиенко, ядро второго – составили винницкие бизнесмены, закаленные в 90-е.

Сергей Моргунов и Владимир Гройсман / Фото real-vin.com

В 2002 году Моргунов впервые избирается в горсовет. В 2006 году Сергей повторяет свой успех – его избирают не только депутатом, но и секретарем горсовета. Одновременно мэром Винницы становится молодой кандидат от БЮТ – Владимир Гройсман. За год до того он неожиданно стал секретарем горсовета, а теперь "передал" эту должность Моргунову. В 2010 году дуэт повторил свой успех – Гройсман снова стал мэром, а Моргунов – секретарем.

Тандем Гройсман – Моргунов руководил городом 8 лет, пока в 2014-м Гройсман не пошел по зову Петра Порошенко на повышение в Киев, где стал последовательно народным депутатом, спикером Верховной Рады, премьер-министром и ходячей рекламой скандального киевского вуза под названием МАУП.

Моргунов в тени, но всегда рядом / Фото vinnitsa.info

Городской голова Винницы

После отъезда Гройсмана Винницей остался руководить Моргунов. Правда, на правах исполняющего обязанности. На выборах мэра-2015 Сергей Моргунов одержал уверенную победу, в первом туре он взял 48%, во втором – 64%. Кандидат шел не от модной тогда БПП, а отдельно – от политической силы своего патрона – партии "Винницкая европейская стратегия".

Сергей Моргунов с женой Натальей / Фото vinnitsa.info

Моргунов продолжил в Виннице курс Гройсмана. За последние 15 лет областной центр существенно изменился в лучшую сторону, что дало право экспертам говорить о “винницком экономическом чуде”.

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Согласно рейтингам качества жизни в украинских городах, Винница давно прописалась среди лидеров. Городские власти действительно немало вкладывают в развитие новой инфраструктуры, обновление старой. Не забывали о Виннице и в Киеве. В отличие от Запорожья или Кривого Рога, местные крупные налогоплательщики, в первую очередь, корпорация Roshen, не отказывает себе в инвестициях в родной город.

Винницей действительно руководит команда профессионалов – и жители многих других городов Украины должны завидовать жителям Винницы. Впрочем, далеко не все в Виннице довольны городской властью.

Скандалы

В первую очередь, не очень радуются “винницкому чуду” местные бизнесмены среднего звена – они регулярно обвиняют мэра в лоббизме и коррупции. После политических успехов Сергей Моргунов официально лишился своего бизнеса. Однако не передал его в "слепой траст" Ротшильдам, а банально переписал все на родственников – жену, дочь, сестру, отца, а также близких знакомых. Все они очень состоятельные люди, как и собственно Сергей Моргунов.

Все эти "родственники моргуновы" фактически монополизировали деятельность многочисленных винницких базаров – фирмы с орбиты мэра являются совладельцами каждого из 11 местных рынков, более того, мэр не стесняется передавать коммунальные земли в собственность этих организаций, не забывает и о фирмах с орбиты Владимира Гройсмана. Непотизм возмущает винничан, однако у правоохранителей вопросов по этому поводу не возникает. Журналистам и активистам ничего не остается, как удивляться тому факту, что дочь мэра – Вероника Моргунова – зарабатывает больше папы.

Недавняя студентка Вероника Моргунова уже является влиятельной бизнеследи / Фото vinnitsa.info

Еще одной болезненной точкой являются тендеры – местные активисты неоднократно указывали на махинации с тендерами на строительстве городских объектов инфраструктуры. Лишних 500 тысяч на остановке общественного транспорта, несколько миллионов в новой школе или детскому саду – все это вызывает вопросы.

Однако, недовольства тонут в общем позитиве – простые жители города не понимают – что такое миллионы или десятки миллионов гривен, которые куда-то делись на строительстве или реконструкции, – они видят результат. Городская власть его дает, поэтому не боится идти на выборы. Как не боится Моргунов кататься по городу на незадекларированном Range Rover.

Господин Моргунов также любит скорость, но не любит ее декларировать / Фото vlasno.info

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Выборы 2020

У партии президента "Слуга народа" были большие планы на Винницу. Против Сергея Моргунова здесь выставили мощную и влиятельную фигуру – нового губернатора области Сергея Борзова. Это бывший КВНщик и глава ГУД, а еще – зять продюсера "Лиги смеха" Наума Барули и муж нардепа от "СН" Ирины Борзовой.

На выборах-2020 Моргунов одержал уверенную победу / Фото vinnitsa.info

Впрочем, выборы-2020 стали провалом кандидата от президента и очередным триумфом Моргунова. Согласно предварительным данным, он побеждает уже в первом туре с чрезвычайно высоким результатом доверия – более 66%. У Борзова – лишь третий результат и 9% голосов. "Серебро" – у кандидата от "ЕС" Сергея Кудлаенко.

Моргунов снова баллотировался от партии своего патрона – сейчас она называется "Украинская стратегия Гройсмана". Она взяла большинство в горсовете и будет иметь около 50%. Это значительно облегчит жизнь мэру.