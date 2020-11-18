В Черновцах сложилась самая запутанная ситуация – в городе давно отстранили избранного мэра от власти и не очень спешили выбирать нового. Процесс подсчета голосов затянулся до 12 ноября, когда наконец были объявлены победители первого тура. Больше всего голосов неожиданно набрал предприниматель Роман Кличук. Его соперником будет депутат горсовета Виталий Михайлишин.

Политическая жизнь в Черновцах пестрая – здесь "правят бал" несколько разных влиятельных бизнес-групп, которые делят между собой власть в городе и регионе. Однако местные выборы 2020 года стали для них большой неожиданностью, ведь на горизонте появился новый игрок – партия "Единая Альтернатива" и ее лидер – местный водочный король Роман Кличук.

В материале 24 канала читайте – кто такой Роман Кличук, почему все местные кланы против него, действительно ли он "единая альтернатива", а также – есть ли у победителя первого тура шанс стать мэром Черновцов. 2 тур в Черновцах запланирован на 29 ноября 2020 года.

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Биография, бизнес и политическая карьера Романа Кличука

Роман Кличук родился 31 октября 1972 года в Черновцах в семье врачей. По образованию – медик, у него диплом Черновицкого медицинского университета, учился в интернатуре, но отказался от детской мечты стать кардиологом ради бизнеса.

Еще в студенческие годы в начале 90-х работал "челноком" и ездил в Румынию, Турцию и бывшую Югославию. Также Кличук занимался еще одним типичным для 90-х "бизнесом" – покупал по отдаленным селам овощи, продавал их в Чернигове, где были знакомые, на полученные деньги покупал пиво на местном пивзаводе, и перепродавал его в других местах, где этот напиток считался дефицитным. Собственно, алкоголь и стал основой бизнес-империи Романа Кличука.

В 1998 году он вместе с партнерами создают большую "ООО", Роман Кличук становится ее главой, фирма получает красноречивое название "Рома".



Фирма "Рома" – основа бизнес-империи кандидата в мэры / Фото "Рома"

Сейчас Роман Кличук – крупный бизнесмен, основой его состояния является компания "Рома". Она специализируется на оптовой продаже алкоголя, сигарет и продуктов питания, производит водку "Графская".

"Рома" является одним из лидеров в сфере продаж алкогольных, пиво-безалкогольных напитков и кондитерских изделий в Черновицкой, Хмельницкой, Тернопольской и Франковской областях.

Также Кличук владеет сетью ресторанов, пабов и пиццерий, объединенных в компанию "Гойра групп". Кроме того, в Кличука есть свои интересы в агробизнесе и в строительном деле – он является совладельцем компании "Брусницька Мацеста", специализирующейся на ресторанном и гостиничном бизнесе.

С 2006 года Роман Кличук официально в политике, сначала был в "Батькивщине" и избирался от этой политсилы в Черновицкий облсовет. С 2018 года бизнесмен – в рядах "Самопомочі" и даже официально профинансировал политсилу Оксаны Сыроед на 900 грн, баллотировался в нардепы в 2019 году, но проиграл конкурентам.

Интересно, что еще в декабре 2019 года Кличук дал программное и довольно откровенное интервью изданию "Версии", в котором заявил, что политика – это не его. Также Кличук признался, что голосовал на выборах президента за Петра Порошенко, хоть и считает его виновным в бедах Украины. Владимира Зеленского бизнесмен не считает профессионалом, однако не отрицал его желание изменить страну к лучшему, просто сомневался, что у него получится.

Не хочу быть политиком. Не мое это. Не могут все быть политиками. Кому-то же надо и бизнесменами... Мне не нравится просить за себя – я лучше за кого-то попрошу. Не представляю себе, как бы я ходил и агитировал: голосуйте за меня, потому что я такой классный.... Я очень болею за Украину, город и область. Я и дальше буду делать все, что нужно. Но сам политиком быть не хочу, – Роман Кличук в интервью изданию “Версии” в декабре 2019.

За пол года Кличук изменит свое мнение ради собственного политического проекта – партии "Единая альтернатива". Предыдущее название этой политсилы – "Партия села и города".

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Выборы 2020

Хоть Кличук в свое время был во многих партиях, сейчас он и его команда в Черновцах считаются несистемными кандидатами, поэтому против них вместе выступили все имеющиеся крупные политические игроки.



Роман Кличук провел агрессивную избирательную кампанию и она принесла результаты / Фото пресс-службы партии "Единая Альтернатива"

Социологические опросы в течение года ставили его упрямо на 3 место и не видели во 2 туре. Однако горожане решили по-своему. И именно этим объясняется такой длительный подсчет в не слишком большом городе, каким Черновцы.

Избранный на прошлых выборах мэр Каспрук был эпически отстранен и 3 года пытался восстановить свои полномочия через суд – Черновцами сейчас руководит муж нардепа 8 созыва, а ныне – главы партии "УДАР" Оксаны Продан – Василий, он является секретарем горсовета. Василий Продан в мэрских выборах участия не принимает, но всячески поддерживает Михайлишина, который является человеком бизнес-группы Фирташа и Папиева.

В первом туре, который не могли посчитать 3 недели, он взял 20,28% голосов избирателей. Теперь во втором туре Кличук сразится с членом "Команды Михайлишина", а на самом деле кадровым представителем "ОПЗЖ" Виталием Михайлишиным – 21,31%.

Скандалы

Роман Кличук является родственником бывшего министра юстиции Павла Петренко. В 2015 году Божена Петренко, которая по материнской линии является племянницей чиновника, а по отцовский – бизнесмена Кличука, оказалась в центре антикоррупционного расследования. Ее подозревали в неправомерном приобретении двух квартир и машины на общую сумму в 7 млн гривен.

Смотрите расследование "Наших денег с Денисом Бигусом" об элитной недвижимости племянницы Романа Кличука:

Тогда мать Божены заявила, что те деньги – помощь Кличука, однако сам бизнесмен опроверг информацию, что давал племяннице такие большие суммы.

Также Кличука обвиняли в неуплате налогов и нелегальной продаже алкоголя. Сам бизнесмен упреки в бутлегерстве опровергает и называет это местью за политическую позицию, автором обвинений называет бывшего нардепа Максима Бурбака, а себя – одним из крупнейших налогоплательщиков в области.

В дни избирательной кампании на Кличука была вылита еще немалая порция грязи – что-то подсказывает, что это не конец. До 29 ноября 2020 года времени еще много.