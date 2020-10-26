В Черновцах отстраненный мэр на третьем месте по данным экзит-полов: все результаты
По данным экзит-полов в Черновцах за кресло мэра имеют шансы побороться три кандидата. А вот в городской совет проходят как минимум 5 политических партий, а еще 3 партии близки к проходному показателю.
Сейчас в Черновцах нет мэра – Алексея Каспрука отстранили от должности. Исполняет обязанности главы города Василий Продан. Новым же главой больше всего шансов стать по данным экзит-полов имеет Роман Кличук, пишет 24 канал.
По всем городам Как проголосовали на местных выборах в Украине: результаты экзит-полов
Кто может стать мэром Черновцов
Данные экзит-пола по заказу студии Савика Шустера
- Роман Кличук ("Единственная альтернатива") – 29,13%
- Виталий Михайлишин ("Команда Михайлишина") – 21,43%
- Алексей Каспрук ("Пропозиция") – 17,94%
Последние двое кандидатов в пределах статистической погрешности имеют больше шансов попасть во второй тур и соревноваться там с Кличуком. У остальных кандидатом меньшие показатели:
- Виталий Другановський ("Слуга народа") – 13,67%
- Василий Максимюк ("Европейская Солидарность") – 4,49%
- Михаил Яринич ("Народный контроль") – 4,34%
- Юрий Бурега ("Батькивщина") – 2,39%
- Руслан Цаплюк ("Сила и честь") – 1,42%
- Галина Жук (самовыдвижение) – 1,1%
- Сергей Качмарский ("Собратья Украины") – 1%
- Александр Фищук (самовыдвижение) – 0,96%
- Василий Дутчак ("Наш край") – 0,96%
- Юрий Ковалец (самовыдвижение) – 0,85%
- Владимир Дидух-Кобзарь (самовыдвижение) – 0,32%
Городской совет Черновцов
Данные экзит-пола по заказу студии Савика Шустера
Уверенно преодолевают барьер в 5% такие политические силы:
- "Единственная альтернатива" – 22,14%
- "Слуга народа" – 14,74%
- "Команда Михайлишина" – 12,21%
- "Евросолидарность" – 10,85%
- "Пропозиция" – 8,82%
Близки к попаданию в горсовет:
- "Народный контроль" – 5,43
- ОПЗЖ – 4,61%
- "Батькивщина" – 4,18%
Остальные политические партии имеют меньшие показатели:
- "За будущее" – 3,39%
- "Партия Черновчан" – 3,14%
- "Сила и честь" – 2,28%
- "Наш край" – 1,64%
- "Свобода" – 1,39%
- "Родной город" - 1,18%
- "Радикальная партия Олега Ляшко" – 0,96%
- "Волна" – 0,86%
- "Голос" – 0,86%
- "Победа Пальчевского" – 0,82%
- "Собратья Украины" – 0,5%
Тем временем в соседней области Кто будет мэром и какие партии проходят в горсовет: экзит-полы выборов в Ивано-Франковске