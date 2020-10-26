По данным экзит-полов в Черновцах за кресло мэра имеют шансы побороться три кандидата. А вот в городской совет проходят как минимум 5 политических партий, а еще 3 партии близки к проходному показателю.

Сейчас в Черновцах нет мэра – Алексея Каспрука отстранили от должности. Исполняет обязанности главы города Василий Продан. Новым же главой больше всего шансов стать по данным экзит-полов имеет Роман Кличук, пишет 24 канал.

По всем городам Как проголосовали на местных выборах в Украине: результаты экзит-полов

Кто может стать мэром Черновцов

Данные экзит-пола по заказу студии Савика Шустера

Роман Кличук ("Единственная альтернатива") – 29,13%

Виталий Михайлишин ("Команда Михайлишина") – 21,43%

Алексей Каспрук ("Пропозиция") – 17,94%

Последние двое кандидатов в пределах статистической погрешности имеют больше шансов попасть во второй тур и соревноваться там с Кличуком. У о стальных кандидатом меньшие показатели:

Виталий Другановський ("Слуга народа") – 13,67%

Василий Максимюк ("Европейская Солидарность") – 4,49%

Михаил Яринич ("Народный контроль") – 4,34%

Юрий Бурега ("Батькивщина") – 2,39%

Руслан Цаплюк ("Сила и честь") – 1,42%

Галина Жук (самовыдвижение) – 1,1%

Сергей Качмарский ("Собратья Украины") – 1%

Александр Фищук (самовыдвижение) – 0,96%

Василий Дутчак ("Наш край") – 0,96%

Юрий Ковалец (самовыдвижение) – 0,85%

Владимир Дидух-Кобзарь (самовыдвижение) – 0,32%

Городской совет Черновцов

Данные экзит-пола по заказу студии Савика Шустера

Уверенно преодолевают барьер в 5% такие политические силы: