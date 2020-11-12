Официальные результаты выборов в Черновцах: кто вышел во второй тур и когда он состоится
На местных выборах в Черновцах ни один из кандидатов в мэры не набрал 50% голосов избирателей. Поэтому во 2 туре голосования примут участие предприниматель Роман Кличук и депутат горсовета Виталий Михайлишин.
Кто стал мэром Черновцов
Городская ТИК в Черновцах почти три недели считала и пересчитывала бюллетени. Наконец после полуночи 12 ноября комиссия объявила официальные результаты первого тура выборов городского головы, пишет УНИАН.
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Постановление ТИК зачитал ее председатель Сергей Ключук. В ней говорится, что пока в Черновцах мэра не выбрали:
- Больше всего голосов в первом туре выборов 25 октября набрал кандидат на должность городского головы от партии "Единая альтернатива" Роман Кличук – 15 317 голосов или 27,23%.
- На втором месте (а значит, примет участие во втором туре выборов) – представитель партии "Команда Михайлишина" Виталий Михайлишин, у него 11 988 голосов или 21,31%.
Второй тур выборов Черновицкого городского головы назначили на воскресенье, 29 ноября 2020 года.
Выборы в Черновцах: почему результатов ждали так долго
- В Черновцах ТИК долго не могла установить результаты местных выборов из-за судебных исков партий, коронавируса у ряда членов ТИК, а еще и пересчета голосов на нескольких десятках участков города.
- 6 ноября наступил крайний срок объявления окончательных результатов местных выборов в ТИК, но в Черновцах этого не произошло.
- 10 ноября ЦИК обязала Черновицкую городскую ТИК безотлагательно установить итоги выборов, чего опять не произошло. Тогда ЦИК 11 ноября внесла изменения в состав ТИК.
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