На местных выборах в Черновцах ни один из кандидатов в мэры не набрал 50% голосов избирателей. Поэтому во 2 туре голосования примут участие предприниматель Роман Кличук и депутат горсовета Виталий Михайлишин.

Кто стал мэром Черновцов

Городская ТИК в Черновцах почти три недели считала и пересчитывала бюллетени. Наконец после полуночи 12 ноября комиссия объявила официальные результаты первого тура выборов городского головы, пишет УНИАН .

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Постановление ТИК зачитал ее председатель Сергей Ключук. В ней говорится, что пока в Черновцах мэра не выбрали:

Больше всего голосов в первом туре выборов 25 октября набрал кандидат на должность городского головы от партии "Единая альтернатива" Роман Кличук – 15 317 голосов или 27,23%.

На втором месте (а значит, примет участие во втором туре выборов) – представитель партии "Команда Михайлишина" Виталий Михайлишин, у него 11 988 голосов или 21,31%.

Второй тур выборов Черновицкого городского головы назначили на воскресенье, 29 ноября 2020 года.

При этом, заметим, результатов выборов в горсовет и облсовет по состоянию на 5 утра 12 ноября не объявили (хотя ТИК фактически работает в режиме круглосуточного заседания).

Выборы в Черновцах: почему результатов ждали так долго

В Черновцах ТИК долго не могла установить результаты местных выборов из-за судебных исков партий, коронавируса у ряда членов ТИК, а еще и пересчета голосов на нескольких десятках участков города.

6 ноября наступил крайний срок объявления окончательных результатов местных выборов в ТИК, но в Черновцах этого не произошло.

10 ноября ЦИК обязала Черновицкую городскую ТИК безотлагательно установить итоги выборов, чего опять не произошло. Тогда ЦИК 11 ноября внесла изменения в состав ТИК.