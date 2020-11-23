Городская избирательная комиссия приняла скандальное решение о переносе даты первой сессии городского совета. Теперь она должна состояться не 3 декабря, а 24 ноября.

Андрей Садовый отметил, что предварительно та же ТИК назначила заседание на 3 декабря, чтобы провести к присяге и депутатов, и городского главу одновременно. Об этом мэр Львова написал в телеграме.

Важно Экзитполы во Львове: Садовый уверенно побеждает Синютку

Садовый объяснил, что решение ТИК является абсолютно незаконным, поскольку избирательный процесс депутатов Львовского городского совета завершился 19 ноября и никаких решений на эту тему комиссия принимать не вправе.

Что означает решение ТИК

С приведением к присяге нового совета теряются полномочия предыдущего городского главы. Новоизбранного мэра к присяге еще не приведут, поскольку существует предусмотренное законом время на подсчет голосов, потенциальные жалобы и иски. Поэтому новый совет заработает без нового председателя .

Новоизбранного мэра к присяге еще не приведут, поскольку существует предусмотренное законом время на подсчет голосов, потенциальные жалобы и иски. Поэтому новый совет . Рада в таком полулегитимным состоянии может действовать несколько недель, выбирать руководящие органы и принимать любые другие решения. Впоследствии за эти решения ответственность придется нести новом городском главе.

Будем обжаловать решение во всех возможных инстанциях. Все депутаты, которые примут участие в этой афере, запятнают свою репутацию навсегда. Позор, что такое решение ТИК пролоббировал депутат от "ЕС" Сергей Ивах – известный покровитель скандальных строительных афер,

– отметил Садовый.

Как прошли выборы во Львове

Во Львове за кресло мэра во 2 туре соревновались действующий городской глава Андрей Садовый и кандидат от "Европейской Солидарности" Олег Синютка. В первом туре они набрали 40,09% и 31,1% голосов соответственно.

и кандидат от "Европейской Солидарности" Олег Синютка. В первом туре они набрали 40,09% и 31,1% голосов соответственно. Утром 22 ноября во Львове зафиксировали довольно низкую явку . По информации движения ЧЕСТНО, по состоянию на 10:00 в городе были участки, на которых никто не голосовал. Однако к вечеру ситуация кардинально изменилась.

. По информации движения ЧЕСТНО, по состоянию на 10:00 в городе были участки, на которых никто не голосовал. Однако к вечеру На одном из избирательных участков Львова члены комиссии подписали итоговый протокол еще до завершения голосования . Полиция открыла уголовное производство по признакам возможной фальсификации результатов выборов.

. Полиция открыла уголовное производство по признакам возможной фальсификации результатов выборов. По данным экзитполов, на выборах во Львове победил действующий мэр Андрей Садовый. Он поблагодарил львовян за то, что в городе зафиксировали самую высокую явку на выборах по Украине. Городской глава убежден, что такая ситуация объединила весь Львов.

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