Нечувана річ, яка хоче узурпувати владу, – Садовий про скандальне рішення ТВК
Міська виборча комісія ухвалила скандальне рішення щодо перенесення дати першої сесії міської ради. Тепер вона має відбутися не 3 грудня, а 24 листопада.
Андрій Садовий наголосив, що попередньо та ж ТВК призначила засідання на 3 грудня, щоб провести присягу і депутатів, і міського голову одночасно. Про це мер Львова написав у телеграмі.
Важливо Екзитполи у Львові: Садовий впевнено перемагає Синютку
Садовий пояснив, що рішення ТВК є абсолютно незаконним, оскільки виборчий процес депутатів до Львівської міської ради завершився 19 листопада і жодних рішень на цю тему комісія ухвалювати не має права.
Що означає рішення ТВК
- З приведенням до присяги нової ради втрачаються повноваження попереднього міського голови. Новообраного мера до присяги ще не приведуть, оскільки є передбачений законом час на підрахунок голосів, потенційні скарги та позови. Тому нова рада запрацює без нового голови.
- Рада у такому напівлегітимному стані може діяти кілька тижнів, обирати керівні органи та ухвалювати будь-які інші рішення. Згодом за ці рішення відповідальність доведеться нести новому міському голові.
Будемо оскаржувати рішення у всіх можливих інстанціях. Всі депутати, які візьмуть участь в цій афері, заплямують свою репутацію назавжди. Найганебніше, що таке рішення ТВК пролобіював депутат від "ЄС" Сергій Івах – відомий покровитель скандальних будівельних афер,
– наголосив Садовий.
Як минули вибори у Львові
- У Львові за крісло мера у 2 турі змагалися чинний міський голова Андрій Садовий та кандидат від "Європейської Солідарності" Олег Синютка. У першому турі вони набрали 40,09% і 31,1% голосів відповідно.
- Вранці 22 листопада у Львові зафіксували досить низьку явку. За інформацією руху ЧЕСНО, станом на 10:00 у місті були дільниці, на яких ніхто не голосував. Однак до вечора ситуація кардинально змінилася.
- На одній із виборчих дільниць Львова члени комісії підписали підсумковий протокол ще до завершення голосування. Поліція відкрила кримінальне провадження за ознаками можливої фальсифікації результатів виборів.
- За даними екзитполів, на виборах у Львові перемогу здобув чинний мер Андрій Садовий. За нього проголосували 62,3% виборців, а от за Олега Синютку – 37,7%.
- Він подякував львів'янам за те, що в місті зафіксували найвищу явку на виборах по Україні. Міський голова переконаний, що така ситуація об'єднала увесь Львів.
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