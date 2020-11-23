Міська виборча комісія ухвалила скандальне рішення щодо перенесення дати першої сесії міської ради. Тепер вона має відбутися не 3 грудня, а 24 листопада.

Андрій Садовий наголосив, що попередньо та ж ТВК призначила засідання на 3 грудня, щоб провести присягу і депутатів, і міського голову одночасно. Про це мер Львова написав у телеграмі.

Важливо Екзитполи у Львові: Садовий впевнено перемагає Синютку

Садовий пояснив, що рішення ТВК є абсолютно незаконним, оскільки виборчий процес депутатів до Львівської міської ради завершився 19 листопада і жодних рішень на цю тему комісія ухвалювати не має права.

Що означає рішення ТВК

З приведенням до присяги нової ради втрачаються повноваження попереднього міського голови . Новообраного мера до присяги ще не приведуть, оскільки є передбачений законом час на підрахунок голосів, потенційні скарги та позови. Тому нова рада запрацює без нового голови.

. Новообраного мера до присяги ще не приведуть, оскільки є передбачений законом час на підрахунок голосів, потенційні скарги та позови. Тому Рада у такому напівлегітимному стані може діяти кілька тижнів, обирати керівні органи та ухвалювати будь-які інші рішення. Згодом за ці рішення відповідальність доведеться нести новому міському голові.

Будемо оскаржувати рішення у всіх можливих інстанціях. Всі депутати, які візьмуть участь в цій афері, заплямують свою репутацію назавжди. Найганебніше, що таке рішення ТВК пролобіював депутат від "ЄС" Сергій Івах – відомий покровитель скандальних будівельних афер,

– наголосив Садовий.

Як минули вибори у Львові

У Львові за крісло мера у 2 турі змагалися чинний міський голова Андрій Садовий та кандидат від "Європейської Солідарності" Олег Синютка . У першому турі вони набрали 40,09% і 31,1% голосів відповідно.

та кандидат від "Європейської Солідарності" . У першому турі вони набрали 40,09% і 31,1% голосів відповідно. Вранці 22 листопада у Львові зафіксували досить низьку явку. За інформацією руху ЧЕСНО, станом на 10:00 у місті були дільниці, на яких ніхто не голосував. Однак до вечора ситуація кардинально змінилася.

За інформацією руху ЧЕСНО, станом на 10:00 у місті були дільниці, на яких ніхто не голосував. Однак до вечора На одній із виборчих дільниць Львова члени комісії підписали підсумковий протокол ще до завершення голосування. Поліція відкрила кримінальне провадження за ознаками можливої фальсифікації результатів виборів.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ознаками можливої фальсифікації результатів виборів. За даними екзитполів, на виборах у Львові перемогу здобув чинний мер Андрій Садовий. За нього проголосували 62,3% виборців, а от за Олега Синютку – 37,7%.

Він подякував львів'янам за те, що в місті зафіксували найвищу явку на виборах по Україні. Міський голова переконаний, що така ситуація об'єднала увесь Львів.

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