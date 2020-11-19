22 ноября во Львове пройдет 2 тур выборов городского головы. По результатам 1 тура, финальная борьба за кресло мэра Львова состоится между Андреем Садовым от партии "Объединение "Самопомич", который получил 40,09% голосов, и Олегом Синюткой от партии "ЕС", который получил 31,1% голосов.

Пока к повторному голосованию еще остается время, кандидаты будут пытаться получить большую поддержку от львовских избирателей. Обычно, делают это через обещания. И касаются они наиболее чувствительных для граждан сфер: образования, дорожной инфраструктуры, общественного транспорта, здравоохранения, ЖКХ и социальной защиты. Анализ предвыборных обещаний обоих кандидатов - в материале 24 канала.

Читайте также Результаты выборов во Львове: кто прошел во второй тур, горсовет и облсовет

Законодательство не обязывает кандидатов на должность городского головы иметь отдельные политические программы. Однако, Олег Синютка ("Европейская Солидарность") все же имеет свою собственную предвыборную программу, которая несколько отличается от партийной, а вот в Андрея Садового отдельной программы нет, поэтому его позиции следует отождествить с программой партии, которую он представляет, - "Объединение "Самопомич".

От позиций этих кандидатов на самом деле зависит будущая стратегия развития и успешность важнейших сфер жизни Львовской городской общины. Поэтому советуем вам ознакомиться с тем, что обещают кандидаты на должность городского головы перед тем, как сделать свой окончательный выбор.

Что может мэр?

Часто мэры переводят свою ответственность на других, когда в обществе происходят проблемы, жалуются на недостаточную влиятельность или "связанные руки" в определенных вопросах. Чтобы вы понимали, мэр - один из самых влиятельных управленцев в городской общине. На самом деле он имеет довольно широкие полномочия почти во всех сферах жизнедеятельности общества, а также неформальное влияние на решение городского совета. Поэтому тот, кто сядет в кресло мэра Львова, получит все рычаги для решения проблем в городе и его дальнейшего развития. Подробнее о полномочиях мэра - на инфографике.

Что может мэр / Инфографика "Центра совместных действий"

Обещания кандидатов в мэры Львова

Образование

Построить новые садики, 10 бассейнов, 47 спортивных площадок в школах и 3 новые художественные школы обещает действующий мэр Львова Андрей Садовый.

В его планы в сфере образования входит также создание 20 современных медиатек и улучшение качества школьного образования путем английского с носителями языка и информатики от ІТ-специалистов. Олег Синютка здесь менее конкретный, но собирается обеспечить качественное дошкольное и среднее образование, интегрировать достижения высшей школы в жизнь города, обустроить инфраструктуру ЗВО, а еще создать межуниверситетский технологический городок.

Андрей Садовый / Фото со страницы политика на фейсбуке

Дороги

Андрей Садовый четко указывает, какие улицы он планирует отремонтировать. Это улицы Шевченко, Бандеры, Витовского, перекресток Сахарова-Витовского-Коперника, Мазепы и Гринченко и площадь Франко.

Олег Синютка также обещает построить новые дороги. Однако не говорит, где именно. Среди приоритетов Синютки также улучшение безопасности дорог, для чего планируется внедрить отдельную местную программу.

Общественный транспорт

Кандидат от партии "Объединение "Самопомич" Андрей Садовый предлагает обеспечить подъезд к центру общественным транспортом за 24 мин, заменить в течение 2 лет все маршрутки на новые комфортные автобусы с электронным билетом и выделить полосы для общественного транспорта на отремонтированных улицах. Также в его планы входит продлить трамвайные пути по ул. Замарстыновской к Мазепе, Промышленной до Щурата, троллейбусную линию ул. Субботовской.

К теме Как Садовый и Синютка будут решать проблему с транспортом

Напротив, кандидат от партии "Европейская Солидарность" Олег Синютка собирается построить подземные паркинги в ближнем центре Львова, создать новые транспортные развязки, построить новые и обновить существующие автостанции. Среди приоритетов этого кандидата еще и реорганизация работы общественного транспорта и внедрение в нем электронного билета.

Читайте также Большое интервью с Садовым и Синюткой: о проблемах Львова, конфликте и транспортном коллапсе

Здравоохранение

Действующий мэр Андрей Садовый обещает улучшить медицинское обслуживание в общине путем увеличения сети амбулаторий семейной медицины, обновления городских роддомов и модернизации трех больниц в городе. Речь идет о детской больнице на Орлика, восьмой больнице и больнице скорой медицинской помощи на Миколайчука.

Олег Синютка / Фото со страницы политика на фейсбуке

Конкурент Садового Олег Синютка в своей программе ничего не указал о здравоохранении. И это при том, что в городе значительное распространение COVID-19.

Жилищно-коммунальное хозяйство

Оба кандидата на пост мэра среди своих приоритетов называют проблему мусора в городе. Андрей Садовый собирается решать ее путем завершения рекультивации Грибовицкой свалки и запуска в 2023 году механико-биологического комплекса по переработке мусора на ул. Пластовой. Олег Синютка только утверждает, что будет решать проблему со стихийными свалками. Как именно, не уточняется.

Остальные приоритеты у кандидатов отличаются. Андрей Садовый обещает заняться вопросом качества воды в городе. В частности, кандидат планирует построить станцию ​​смягчения воды и реконструировать станцию ​​обезжелезивания воды, заменить аварийные трубы, промыть и очистить трубы, пригодные для дальнейшего использования.

Интересно, что среди направлений своей работы действующий мэр отметил обеспечение общины собственными муниципальными садоводами. Олег Синютка считает, что в первую очередь необходимо создать новый Генеральный план города. Следующими шагами он обещает восстановить жилой фонд, провести инвентаризацию земли, коммунальных предприятий и зеленых зон и решить проблему городской коммунальной инфраструктуры. Также среди своих задач Олег Синютка называет улучшение благоустройства и зон отдыха и внедрение программы "Светлые улицы".

Социальная защита

Андрей Садовый предлагает улучшить заботу о наиболее уязвимых львовянах путем расширения сети учреждений социальной защиты. В частности, политик обещает разширить центр реабилитации "Джерело", открыть в 2021 году центр поддержанного проживания для лиц с инвалидностью на Пасечной, создать приют для матерей с детьми и жертв домашнего насилия на Городецкой. Кроме того, планируется создать центры досуга для лиц пожилого возраста и построить Центр социальной поддержки детей и семей в Брюховичах. А вот Олег Синютка не указал, как собирается обеспечивать социальную защиту в городе.

Какой мэр нужен львовянам

Многие украинцы привыкли выбирать политиков по частоте появления на площадках наружной рекламы или в интернет-роликах. Другим проще верить в обещания "мгновенного улучшения", чем предложениям сложных решений. Однако качественное управление часто требует именно сложных решений и надлежащего планирования. С тем, как кандидаты на должность мэра Львова планируют управлять городом, можно ознакомится на основе их предвыборных программ. Поэтому вдумчивое прочтение программ поможет принять взвешенное решение в день голосования.

Стоит помнить, что достичь европейского уровня здравоохранения, чистого и комфортного общественного транспорта или качественных услуг ЖКХ невозможно без контроля власти со стороны граждан. И этот контроль не заканчивается в день выборов. Ведь впереди утверждение местных программ социально-экономического развития, местных бюджетов и многие другие вопросы, которые влияют на жизнь общества. Только привлечение горожан к этим процессам может заставить политиков выполнять свои обещания.

Авторы – Константин Шокало, Мария Квицинская, аналитики Центра совместных действий, для издания "Захид.нет"