Мер Львова Андрій Садовий заявив, що його опонент у другому турі виборів очільника Львівської ОТГ Олег Синютка під час дебатів не дав відповіді на жодне запитання. Дебати між кандидатами в мери Львова відбулися 18 листопада.

Садовий прокоментував дебати з Синюткою

Як зауважив львівський міський голова, Синютка не відповів на питання, які він йому ставив і не ставили журналісти. Про це Садовий заявив у ефірі програми "Право на владу".

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Це унікальне невміння. Ось поки політики займаються балабольством, я як міський голова мушу кожного дня вирішувати ці проблеми, які не вирішує ні МОЗ, ні інші міністерства,

– зауважив мер Львова.

Другий тур виборів у Львові: що відомо

22 листопада у Львові відбудеться другий тур виборів на посаду міського голови.

Жителі міста обиратимуть між чинним мером Андрієм Садовим та нардепом від "Євросолідарності", ексголовою Львівської ОДА Олегом Синюткою.

За результатами першого туру виборів 25 жовтня, розрив між кандидатами становив 8,99%. За Садового свої голоси віддали 40,09% виборців (91 131 голос), а за Синютку – 31,1% (70 682 голоси).

Якщо Садовий переможе, він учетверте стане міським головою Львова. Після реформи децентралізація ця посада називається голова Львівської ОТГ.

Докладніше про протистояння Садового та Синютки, а також про їхні обіцянки – читайте в нашому матеріалі.