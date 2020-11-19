22 листопада у Львові пройде 2 тур виборів міського голови. За результатами 1 туру, фінальна боротьба за крісло мера Львова відбудеться між Андрієм Садовим від партії "Об’єднання "Самопоміч", який отримав 40,09% голосів, та Олегом Синюткою від партії "ЄС", який отримав 31,1% голосів.

Поки до повторного голосування ще залишається час, кандидати намагатимуться отримати більшу підтримку від львівських виборців. Зазвичай, роблять це через обіцянки. І стосуються вони найбільш чутливих для громадян сфер: освіти, дорожньої інфраструктури, громадського транспорту, охорони здоров'я, ЖКГ та соціального захисту. Аналіз передвиборчих обіцянок обох кандидатів – в матеріалі 24 каналу.

Читайте також Результати виборів у Львові: хто пройшов у другий тур, міськраду та облраду

Законодавство не зобов'язує кандидатів на посаду міського голови мати окремі політичні програми. Однак, Олег Синютка ("Європейська Солідарність") все ж має свою власну передвиборчу програму, яка дещо відмінна від партійної, а от Андрій Садовий окремої програми не має, тому його позиції слід ототожнити з програмою партії, яку він представляє, – "Об'єднання "Самопоміч".

Від позицій цих кандидатів насправді залежить майбутня стратегія розвитку та успішність найважливіших сфер життя Львівської міської громади. Тому радимо вам ознайомитися з тим, що обіцяють кандидати на посаду міського голови перед тим, як зробити свій остаточний вибір.

Що може мер?

Часто міські голови перекладають свою відповідальність на інших, коли у громаді трапляються негаразди, бідкаються на недостатню впливовість або "зв'язані руки" у певних питаннях. Аби ви розуміли, мер – один з найвпливовіших управлінців у міській громаді. Насправді він має доволі широкі повноваження майже у всіх сферах життєдіяльності громади, а також неформальний вплив на рішення міської ради. Тому той, хто сяде у крісло мера Львова, отримає всі важелі для розв'язання проблем у місті та його подальшого розвитку. Детальніше про повноваження мера – на інфографіці.

Що може мер / Інфографіка "Центру спільних дій"

Обіцянки кандидатів у мери Львова

Освіта

Збудувати нові садочки, 10 басейнів, 47 спортивних майданчиків у школах та 3 нові мистецькі школи обіцяє чинний мер Львова Андрій Садовий.

До його планів у сфері освіти входить також створення 20 сучасних медіатек і покращення якості шкільної освіти шляхом англійської з носіями мови та інформатики від ІТ-фахівців. Олег Синютка тут менш конкретний, але збирається забезпечити якісну дошкільну та середню освіту, інтегрувати здобутки вищої школи в життя міста, облаштувати інфраструктуру ЗВО, а ще створити міжуніверситетське технологічне містечко.

Андрій Садовий / Фото зі сторінки політика на фейсбуці

Дороги

Андрій Садовий чітко зазначає, які вулиці він планує відремонтувати. Це вулиці Шевченка, Бандери, Вітовського, перехрестя Сахарова-Вітовського-Коперника, Мазепи і Грінченка та площа Франка.

Олег Синютка також обіцяє побудувати нові дороги. Проте не каже, де саме. Серед пріоритетів Синютки також поліпшення безпеки доріг, для чого планується впровадити окрему місцеву програму.

Громадський транспорт

Кандидат від партії "Об'єднання "Самопоміч" Андрій Садовий пропонує забезпечити доїзд до центру громадським транспортом за 24 хв, замінити впродовж 2 років всі маршрутки на нові комфортні автобуси з електронним квитком та виділити смуги для громадського транспорту на відремонтованих вулицях. Також до його планів входить продовжити трамвайні колії по вул. Замарстинівській до Мазепи, Промисловій до Щурата, тролейбусну лінію вул. Суботівською.

До теми Як Садовий і Синютка будуть вирішувати проблему з транспортом

На противагу, кандидат від партії "Європейська Солідарність" Олег Синютка збирається побудувати підземні паркінги у ближньому центрі Львова, створити нові транспортні розв'язки, збудувати нові та оновити наявні автостанції. Серед пріоритетів цього кандидата ще й реорганізація роботи громадського транспорту та запровадження в ньому електронного квитка.

Читайте також Велике інтерв'ю зі Садовим та Синюткою: про проблеми Львова, конфлікт та транспортний колапс

Охорона здоров'я

Чинний мер Андрій Садовий обіцяє поліпшити медичне обслуговування в громаді шляхом збільшення мережі амбулаторій сімейної медицини, оновлення міських пологових будинків та модернізації трьох лікарень в місті. Йдеться, про дитячу лікарню на Орлика, восьму лікарню та лікарню швидкої медичної допомоги на Миколайчука.

Олег Синютка / Фото зі сторінки політика на фейсбуці

Конкурент Садового Олег Синютка у своїй програмі нічого не вказав про охорону здоров'я. І це при тому, що в місті значне поширення COVID-19.

Житлово-комунальне господарство

Обидва кандидати на посаду мера серед своїх пріоритетів називають проблему сміття в місті. Андрій Садовий збирається вирішувати її шляхом завершення рекультивації Грибовицького сміттєзвалища та запуску у 2023 році механіко-біологічного комплексу із переробки сміття на вул. Пластовій. Олег Синютка лише стверджує, що буде розв'язувати проблему зі стихійними сміттєзвалищами. Як саме, не уточнюється.

Решта пріоритетів у кандидатів відрізняється. Андрій Садовий обіцяє зайнятися питанням якості води в місті. Зокрема, кандидат планує побудувати станцію пом'якшення води та реконструювати станцію знезалізнення води, замінити аварійні труби, промити та очистити труби, придатні для подальшого використання.

Цікаво, що серед напрямків своєї роботи чинний мер зазначив забезпечення громади власними муніципальними садівниками. Олег Синютка вважає, що в першу чергу необхідно створити новий Генеральний план міста. Наступними кроками він обіцяє відновити житловий фонд, провести інвентаризацію землі, комунальних підприємств та зелених зон і розв'язати проблему міської комунальної інфраструктури. Також серед своїх завдань Олег Синютка називає поліпшення благоустрою та зон відпочинку і впровадження програми "Світлі вулиці".

Соціальний захист

Андрій Садовий пропонує поліпшити турботу про найбільш уразливих львів'ян шляхом розширення мережі закладів соціального захисту. Зокрема, політик обіцяє мережувати центр реабілітації "Джерело", відкрити у 2021 році центр підтриманого проживання для осіб з інвалідністю на Пасічній, створити притулок для матерів із дітьми та жертв домашнього насильства на Городоцькій. Крім того, планується створити центри дозвілля для осіб літнього віку та збудувати Центр соціальної підтримки дітей та сімей у Брюховичах. А ось Олег Синютка не вказав, як збирається забезпечувати соціальний захист в місті.

Який мер потрібний львів'янам

Багато українців звикли обирати політиків за частотою появи на майданчиках зовнішньої реклами або в інтернет-роликах. Іншим простіше вірити в обіцянки "миттєвого покращення", ніж пропозиціям складних рішень. Проте якісне управління часто вимагає саме складних рішень та належного планування. З тим, як кандидати на посаду мера Львова, планують керувати містом, можна ознайомиться на основі їхніх передвиборчих програм. Тому вдумливе прочитання програм допоможе прийняти виважене рішення в день голосування.

Варто пам'ятати, що досягти європейського рівня охорони здоров'я, чистого та комфортного громадського транспорту або якісних послуг ЖКГ неможливо без контролю влади з боку громадян. І цей контроль не закінчується в день виборів. Адже попереду затвердження місцевих програм соціально-економічного розвитку, місцевих бюджетів та багато інших питань, які впливають на життя громади. Лише залучення містян до цих процесів може змусити політиків виконувати свої обіцянки.

Автори – Костянтин Шокало, Марія Квіцінська, аналітики Центру спільних дій, для видання "Захід.нет"