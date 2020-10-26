В гражданской сети ОПОРА считают, что самой большой ошибкой местных выборов-2020 было применение пропорциональной системы с открытыми списками. Этого можно было бы избежать, если бы в Избирательный кодекс вовремя внесли изменения.

Участники голосования не были в равных условиях

Все потенциальные участники голосования должны быть в равных условиях. Об этом сообщила председатель правления ОПОРЫ Ольга Айвазовская во время брифинга в Киеве, информирует 24 канал.

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Большой ошибкой, о чем мы говорили неоднократно, было распространение пропорциональной системы с открытыми списками именно на местных выборах общины от 10 тысяч избирателей,

– сказала Айвазовская.

Такая система не отвечает задачам, которые ставят перед местным самоуправлением, а также вовсе не способствует развитию политических сил в регионах.

Обратите внимание! 25 октября в Украине выбирали депутатов сельских, поселковых и городских советов, сельских, поселковых и городских глав. Согласно информации ЦИК, явка на выборах составила 36,88%.

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