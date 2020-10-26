Самая большая ошибка в проведении местных выборов: ответ ОПОРЫ
В гражданской сети ОПОРА считают, что самой большой ошибкой местных выборов-2020 было применение пропорциональной системы с открытыми списками. Этого можно было бы избежать, если бы в Избирательный кодекс вовремя внесли изменения.
Участники голосования не были в равных условиях
Все потенциальные участники голосования должны быть в равных условиях. Об этом сообщила председатель правления ОПОРЫ Ольга Айвазовская во время брифинга в Киеве, информирует 24 канал.
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Большой ошибкой, о чем мы говорили неоднократно, было распространение пропорциональной системы с открытыми списками именно на местных выборах общины от 10 тысяч избирателей,
– сказала Айвазовская.
Такая система не отвечает задачам, которые ставят перед местным самоуправлением, а также вовсе не способствует развитию политических сил в регионах.
Главное о местных выборах-2020
- Это первые выборы, которые проходили по новому Избирательному кодексу.
- Избирательный процесс имеет определенные особенности, зависящие от количества избирателей в общинах.
- В территориальных общинах, где количество избирателей превышало 10 тысяч, депутатов избирали по системе пропорционального представительства по открытым избирательным спискам политсил.
- В бюллетенях были не только перечень партий, но и список кандидатов от каждой политсилы, за которых можно голосовать.
- Эти выборы прошли с гендерными квотами, в списках партий должно быть не менее 40% представителей одного пола.
- Результаты голосования должны обнародовать до 3 – 6 ноября.