У громадянській мережі ОПОРА вважають, що найбільшою помилкою місцевих виборів-2020 було застосування пропорційної системи з відкритими списками. Цього можна було б уникнути, якщо б у Виборчий кодекс вчасно внесли зміни.

Учасники голосування не були в рівних умовах

Усі потенційні учасники голосування мали б бути у рівних умовах. Про це повідомила голова правління ОПОРИ Ольга Айвазовська під час брифінгу у Києві, інформує 24 канал.

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Великою помилкою, про що ми говорили неодноразово, було поширення пропорційної системи з відкритими списками саме на місцевих виборах громади від 10 тисяч виборців,

– сказала Айвазовська.

Така система не відповідає завданням, які ставлять перед місцевим самоуправлінням, а також зовсім не сприяє розвитку політичних сил у регіонах.

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