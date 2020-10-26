Найбільша помилка у проведенні місцевих виборів: відповідь ОПОРИ
У громадянській мережі ОПОРА вважають, що найбільшою помилкою місцевих виборів-2020 було застосування пропорційної системи з відкритими списками. Цього можна було б уникнути, якщо б у Виборчий кодекс вчасно внесли зміни.
Учасники голосування не були в рівних умовах
Усі потенційні учасники голосування мали б бути у рівних умовах. Про це повідомила голова правління ОПОРИ Ольга Айвазовська під час брифінгу у Києві, інформує 24 канал.
До теми У більшості великих міст відбудеться другий тур виборів: дані ОПОРИ
Великою помилкою, про що ми говорили неодноразово, було поширення пропорційної системи з відкритими списками саме на місцевих виборах громади від 10 тисяч виборців,
– сказала Айвазовська.
Така система не відповідає завданням, які ставлять перед місцевим самоуправлінням, а також зовсім не сприяє розвитку політичних сил у регіонах.
Головне про місцеві вибори-2020
- Це перші вибори, що відбувались за новим Виборчим кодексом.
- Виборчий процес мав певні особливості, що залежать від кількості виборців у громадах.
- У територіальних громадах, де кількість виборців перевищувала 10 тисяч, депутатів обирали за системою пропорційного представництва за відкритими виборчими списками політсил.
- У бюлетенях був не лише перелік партій, а й список кандидатів від кожної політсили, за яких можна голосувати.
- Ці вибори пройшли з гендерними квотами, у списках партій має бути не менше 40% представників однієї статі.
- Результати голосування мають оприлюднити до 3 – 6 листопада.