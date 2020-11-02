25 жовтня 2020 за крісло мера Вінниці змагались відомий боксер і шоумен, популярна депутатка та відеоблогерка, кандидати від партії колишнього та поточного президента, проте переконливу перемогу здобув чинний мер міста Сергій Моргунов, якого мало знають за межами Вінниці, але дуже добре у рідному місті.

Згідно екзитполів, Сергій Моргунов набрав понад 66% голосів вінничан і вже може готуватись до своєї другої каденції. 24 канал розповідає про причини такого успіху колишнього викладача історії та знайомить з біографією найближчого соратника Володимира Гройсмана.

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Біографія Моргунова

Сергій Моргунов – корінний вінничанин. Він народився 9 липня 1968 року. Навчався у Чернівцях у місцевому університеті на історичному факультеті, з перервами на службу в армії.

У 1992 році після отримання диплому молодий фахівець пішов працювати викладачем історії до Вінницького технікуму м'ясної та молочної промисловості. У 90-і це була, м’яко кажучи, не найпрестижніша професія, особливо в провінції, тому, коли з’явилась можливість перекваліфікуватись в бізнесмени, Моргунов довго не думав, адже бізнес цей був родинним.

У Вінниці в ті часи, як і у багатьох інших містах країни, центром життя були ринки. Саме з них починав своє кар’єрне сходження майбутній прем’єр Володимир Гройсман, тут продавали "Вінницькі галаретки" та печиво місцевої кондитерської фабрики, власником якої була родина Порошенків, тут ходили великі гроші, з яких далеко не завжди сплачували податки.

Родини Гройсманів і Моргуновиз пов'язує дружба / Фото vinnitsa.info

Батько Сергія Моргунова, як і батько Гройсмана, на початку 90-х був директором одного з вінницьких базарів, у його розпорядженні був ринок КП "Центральний", тому син його починає свою бізнесову кар'єру не з порожнього місця, а у якості директора однієї з дотичних до цієї справи фірм. У 1998 році Моргунов-старший разом з партнерами створюють ТОВ "АМіК", яке об'єднало одразу кілька вінницьких базарів. Моргунов-молодший бере активну участь у роботі компанії. Згідно канонічної біографії на сайті Вінницької міськради, там він був заступником директора. Далі Моргунов йде типовим для представників нової української еліти шляхом – йде в політику.

Тандем Гройсман – Моргунов

Важливим фактором та запорукою успішної політичної кар’єри стало те, що батько Сергія Моргунова товаришував з впливовим Олексієм Порошенком-старшим і кмітливим Борисом Гройсманом. На основі цієї дружби виник новий "вінницький клан". Перший сформували колишні комсомольці на чолі з успішним в столиці на початку 90-х Анатолієм Матвієнком, ядро другого – склали вінницькі бізнесмени, загартовані в 90-і.

Сергій Моргунов і Володимир Гройсман / Фото real-vin.com

У 2002 році Моргунов вперше обирається до міськради. У 2006 році Сергій повторює свій успіх – його обирають не лише депутатом, а й секретарем міськради. Одночасно мером Вінниці стає молодий кандидат від БЮТ – Володимир Гройсман. За рік до того він несподівано став секретарем міськради, а тепер "передав" цю посаду Моргунову. У 2010 році дует повторив свій успіх – Гройсман знову став мером, а Моргунов – спікером.

Тандем Гройсман – Моргунов керував містом 8 років, поки в 2014-му Гройсман не пішов за покликом Петра Порошенка на підвищення до Києва, де став послідовно народним депутатом, спікером Верховної Ради, прем’єр-міністром і ходячою рекламою скандального київського вишу під назвою МАУП.

Моргунов в тіні, але завжди поруч / Фото vinnitsa.info

Міський голова Вінниці

Після від’їзду Гройсмана Вінницею залишився керувати Моргунов. Щоправда, на правах виконувача обов’язків. На виборах мера-2015 Сергій Моргунов здобув впевнену перемогу, у першому турі він взяв 48%, в другому – 64%. Кандидат йшов не від модної тоді БПП, а окремо – від політичної сили свого патрона – партії "Вінницька європейська стратегія".

Сергій Моргунов з дружиною Наталею / Фото vinnitsa.info

Моргунов продовжив у Вінниці курс Гройсмана. За останні 15 років обласний центр суттєво змінився у кращий бік, що дало право експертам говорити про “вінницьке економічне диво”.

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Згідно рейтингів якості життя в українських містах, Вінниця давно прописалась серед лідерів. Міська влада дійсно чимало вкладає у розвиток нової інфраструктури, оновлення старої. Не забували про Вінницю й у Києві. На відміну від Запоріжжя чи Кривого Рогу, місцеві великі платники податків, в першу чергу, корпорація Roshen, не відмовляє собі у інвестиціях у рідне місто.

Вінницею дійсно керує команда професіоналів – й мешканці багатьох інших міст України мають заздрити вінничанам. Втім, далеко не всі в Вінниці задоволені міською владою.

Скандали

В першу чергу, не дуже тішаться “вінницькому диву” місцеві бізнесмени середньої ланки – вони регулярно звинувачують мера у лобізмі та корупції. Після політичних успіхів Сергій Моргунов офіційно позбувся свого бізнесу. Проте не передав його у "сліпий траст" Ротшильдам, а банально переписав все на родичів – дружину, доньку, сестру, батька, а також близьких знайомих. Всі вони, дуже заможні люди, як і власне Сергій Моргунов.

Всі ці "родичі моргунові" фактично монополізували діяльність численних вінницьких базарів – фірми з орбіти мера є співвласниками кожного з 11 місцевих ринків, ба більше – мер не встидається передавати комунальні землі в власність цих організацій, не забуває й про фірми з орбіти Володимира Гройсмана. Непотизм обурює вінничан, проте у правоохоронців питань з цього приводу не виникає. Журналістам й активістам нічого не залишається, як дивуватися тому факту, що донька мера – Вероніка Моргунова – заробляє більше за тата.

Нещодавня студентка Вероніка Моргунова вже є впливовою бізнеследі / Фото vinnitsa.info

Ще однією болючою точкою є тендери – місцеві активісти неодноразово вказували на махінації з тендерами на будівництві міських об’єктів інфраструктури. Зайвих 500 тисяч на зупинці громадського транспорту, кілька мільйонів на новій школі чи дитячому садочку – все це викликає питання.

Проте, невдоволення тоне у загальному позитиві – прості вінничани не розуміють – що таке мільйони чи десятки мільйонів гривень, які кудись поділись на будівництві чи реконструкції, – вони бачать результат. Міська влада його дає, тому не боїться йти на вибори. Як не боїться Моргунов кататись по місту на незадекларованому Range Rover.

Пан Моргунов також любить швидкість, проте не любить її декларувати / Фото vlasno.info

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Вибори 2020

Партія президента "Слуга народу" мала великі плани на Вінницю. Проти Сергія Моргунова тут виставили потужну та впливову фігуру – нового губернатора області Сергія Борзова. Це колишній КВНщик та керманич ДУС, а ще – зять продюсера "Ліги сміху" Наума Барулі та чоловік нардепки від "СН" Ірини Борзової.

На виборах-2020 Моргунов здобув впевнену перемогу / Фото vinnitsa.info

Втім, вибори-2020 стали провалом кандидата від президента й черговим тріумфом Моргунова. Згідно попередніх даних, він перемагає вже у першому турі з надзвичайно високим результатом довіри – понад 66%. У Борзова – лише третій результат і 9% голосів. "Срібло" - в кандидата від "ЄС" Сергія Кудлаєнка.

Моргунов знову балотувався від партії свого патрона – нині вона має назву "Українська стратегія Гройсмана". Вона взяла більшість у міськраді й матиме близько 50%. Це значно полегшить життя меру.